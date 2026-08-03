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Khoa học - Công nghệ

Nghị quyết số 57

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Phường Hoài Nhơn Bắc tập huấn kỹ năng số, ứng dụng AI cho cán bộ, đảng viên

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NGÔ SƯƠNG
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(GLO)- Ngày 2-8, Đảng ủy phường Hoài Nhơn Bắc (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Trường Cao đẳng FPT Polytechnic Quy Nhơn tổ chức tập huấn nâng cao kỹ năng số, ứng dụng AI và an toàn thông tin mạng cho hơn 270 cán bộ, đảng viên và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng.

Với phương châm “Hướng dẫn đến đâu, thực hành đến đó”, chương trình tập huấn lấy thực hành làm trọng tâm. Học viên trực tiếp sử dụng điện thoại thông minh hoặc máy tính xách tay tiếp cận các nền tảng AI như ChatGPT, Gemini, Claude, Canva và Gemini Notebook để xử lý những tình huống thường gặp trong công việc.

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Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Quang Hải

Nội dung chương trình tập trung hướng dẫn khai thác AI trong tra cứu, tổng hợp, phân tích thông tin; soạn thảo, chuẩn hóa văn bản hành chính; xây dựng báo cáo, thiết kế infographic, poster; biên tập tin, bài tuyên truyền và sản xuất nội dung đa phương tiện.

Học viên cũng được trang bị kỹ năng bảo mật dữ liệu, kiểm chứng thông tin và sử dụng nội dung do AI tạo ra an toàn, có trách nhiệm.

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Hướng dẫn cán bộ phường tiếp cận các nền tảng AI. Ảnh: Quang Hải

Thông qua chương trình, đội ngũ cán bộ, công chức phường có thêm điều kiện tiếp cận công cụ số hiện đại, từng bước ứng dụng vào tuyên truyền, nắm bắt tình hình địa bàn, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và tăng cường kết nối giữa chính quyền với người dân.

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