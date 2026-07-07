150 đề tài tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I

(GLO)- Sáng 7-7, tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Gia Lai lần thứ I năm 2026 tổ chức khai mạc và chấm thi các mô hình, sản phẩm tham gia cuộc thi.

Cuộc thi năm nay ghi nhận 150 đề tài được tuyển chọn từ các trường Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn tỉnh.

Ban Giám khảo tiến hành chấm điểm các giải pháp tham dự cuộc thi. Ảnh: Hoàng Vũ

Các đề tài tham gia thuộc nhiều lĩnh vực phong phú như: đồ dùng học tập, phần mềm tin học, sản phẩm thân thiện với môi trường, dụng cụ sinh hoạt, đồ chơi trẻ em cùng các giải pháp kỹ thuật ứng phó biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế.

Chất lượng các đề tài năm nay được đánh giá có nhiều chuyển biến tích cực, trong đó có 46 đề tài phần mềm tin học và chuyển đổi số. Nhiều sản phẩm thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn, góp phần giải quyết những vấn đề trong đời sống.

Các sản phẩm thể hiện khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Ảnh: Hoàng Vũ

Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi bổ ích cho thanh thiếu niên, nhi đồng mà còn góp phần đổi mới hoạt động dạy và học trong nhà trường; khuyến khích học sinh gắn kiến thức với thực tiễn, đẩy mạnh nghiên cứu, sáng tạo và làm quen với phương pháp tư duy khoa học.

Ban Tổ chức sẽ lựa chọn các đề tài tiêu biểu để trao giải cũng như đại diện tỉnh tham gia Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc.