Vinh danh 97 đơn vị tiêu biểu tạo dấu ấn trong chuyển đổi số

(GLO)- Lễ biểu dương “Thành tựu tác động vì Việt Nam số” (Vietnam I4 Impact Awards) năm 2026 diễn ra tại Hà Nội ngày 30-5. Theo đó, 97 đơn vị được vinh danh có thành tựu xuất sắc trong lĩnh vực chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ vào thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội.

Chương trình do Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp với Viện Sáng tạo và Chuyển đổi số, Cục Chuyển đổi số Quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Hội Tự động hóa Việt Nam, Công ty Cổ phần Phát triển Báo Sáng tổ chức, với sự tham dự của lãnh đạo Quốc hội, các bộ, ngành, địa phương cùng cộng đồng doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương trao giải cho các đơn vị. Ảnh: Diệu Thúy/TTXVN

Năm nay, chương trình thu hút gần 300 hồ sơ đến từ hơn 200 tổ chức, doanh nghiệp và địa phương trên cả nước. Qua hai vòng đánh giá, Hội đồng chuyên môn đã lựa chọn 140 hồ sơ của 97 đơn vị tiêu biểu để biểu dương.

Các mô hình được tôn vinh trải rộng trên nhiều lĩnh vực như quản trị số, y tế thông minh, công nghiệp số, kinh tế xanh, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, văn hóa số và phát triển bền vững.

Phát biểu tại sự kiện, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng cho biết: Chương trình được tổ chức nhằm hưởng ứng tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Theo ông, sau 4 năm triển khai dưới tên gọi TOP Công nghiệp 4.0, chương trình năm nay được đổi tên thành “Thành tựu tác động vì Việt Nam số”, thể hiện sự chuyển dịch từ việc tôn vinh công nghệ đơn thuần sang đề cao những giá trị thực tiễn mà công nghệ mang lại cho xã hội.

Ban tổ chức nhấn mạnh nhiều giải pháp được vinh danh đã tạo ra tác động rõ nét trong thực tiễn như hỗ trợ quản trị y tế thông minh, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thúc đẩy chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, phát triển kinh tế xanh và bảo tồn các giá trị văn hóa Việt Nam thông qua công nghệ số. Những kết quả này cho thấy chuyển đổi số đang từng bước đi vào chiều sâu, tạo ra giá trị thực chất thay vì chỉ dừng ở việc ứng dụng công nghệ đơn lẻ.

Các chuyên gia cho rằng: Trong giai đoạn hiện nay, chuyển đổi số không chỉ là quá trình số hóa dữ liệu hay triển khai nền tảng công nghệ, mà còn là sự thay đổi toàn diện về mô hình quản trị, cách thức vận hành và tạo ra giá trị mới từ dữ liệu.

Hiệu quả của chuyển đổi số cần được đo bằng những kết quả cụ thể như năng suất lao động, chất lượng dịch vụ, khả năng kết nối dữ liệu và giá trị mang lại cho người dân, doanh nghiệp.

Việc vinh danh 97 đơn vị tiêu biểu được kỳ vọng sẽ tiếp tục lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo, thúc đẩy hình thành hệ sinh thái số mạnh mẽ hơn, đồng thời tạo động lực để các cơ quan, doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào công nghệ, dữ liệu và các giải pháp số.

Đây cũng được xem là một bước đi quan trọng trong hành trình xây dựng nền kinh tế số, xã hội số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong kỷ nguyên số.