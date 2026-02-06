Đại hội Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031

(GLO)- Ngày 6-1, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đại hội có chủ đề “Đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển giàu mạnh của đất nước”.

Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Tham dự Đại hội có Tiến sĩ khoa học Phan Xuân Dũng - Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.

Về phía tỉnh Gia Lai có các đồng chí: Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Dương Mah Tiệp - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Hồ Thị Kim Thu - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành, đoàn thể của tỉnh cùng 130 đại biểu chính thức.

Quang cảnh Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai sau sáp nhập có 31 hội và tổ chức thành viên, hoạt động trên khắp các lĩnh vực kinh tế - xã hội, như: nông nghiệp lâm ngư nghiệp, công nghệ thông tin, giao thông, xây dựng, khoa học - công nghệ, văn hóa, lịch sử, du lịch, y tế, giáo dục...

Cùng với sự lớn mạnh về tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động của Liên hiệp Hội không ngừng được đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, bám sát yêu cầu phát triển của tỉnh. Các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội từng bước đi vào chiều sâu, phát huy trí tuệ tập thể của đội ngũ trí thức trong việc tư vấn, tham vấn cho cấp ủy, chính quyền về quy hoạch, chương trình, đề án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tặng bức trướng cho Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao khoa học - công nghệ được đẩy mạnh, gắn với nhu cầu của sản xuất và đời sống; góp phần phát triển nông nghiệp công nghệ cao, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giáo dục và các lĩnh vực xã hội khác.

Công tác phổ biến kiến thức và thúc đẩy phong trào sáng tạo khoa học - kỹ thuật tiếp tục được duy trì hiệu quả; các hội thi sáng tạo kỹ thuật, cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng thu hút đông đảo trí thức, nhà khoa học và thế hệ trẻ tham gia.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai tặng bức trướng cho Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Mah Tiệp khẳng định: Những kết quả đạt được là sự kết tinh của trí tuệ, tâm huyết và trách nhiệm của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tỉnh Gia Lai; đồng thời thể hiện sự quan tâm lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Đây là nền tảng quan trọng để Liên hiệp Hội bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tỉnh Gia Lai hôm nay có không gian phát triển rộng lớn, có lợi thế về nông nghiệp, công nghiệp chế biến, năng lượng, du lịch, kinh tế xanh, kinh tế số... Tuy nhiên, tiềm năng chỉ có thể trở thành hiện thực khi được dẫn dắt bằng tri thức, tư duy khoa học và những quyết sách đúng đắn, kịp thời. Phó Chủ tịch UBND tỉnh kỳ vọng, đội ngũ trí thức đủ bản lĩnh, đủ năng lực, đủ trách nhiệm đồng hành cùng Đảng bộ và nhân dân tỉnh nhà.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam Phan Xuân Dũng nhấn mạnh: Trong bối cảnh mới, mong rằng đội ngũ trí thức Gia Lai đồng tâm, phát huy truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt các nhiệm vụ Đảng, nhà nước giao phó.

Liên hiệp Hội tăng cường và nâng cao chất lượng tư vấn, phản biện chủ trương, chính sách của tỉnh để có nhiều đóng góp thiết thực và hiệu quả cho tỉnh; tổ chức tốt các hoạt động chuyên môn; tăng cường phổ biến kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất và đời sống.

Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031 ra mắt Đại hội. Ảnh: Trần Dung

Tại phiên trù bị diễn ra vào chiều ngày 5-2, Đại hội đã bầu 56 vị vào Ban Chấp hành Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai khóa I, nhiệm kỳ 2026-2031; bầu Ban Thường vụ Liên hiệp Hội gồm 7 vị và Ủy ban Kiểm tra gồm 3 vị. Thạc sĩ Cao Văn Bình được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Gia Lai khóa I.