Đưa Nghị quyết 57-NQ/TW đến gần với doanh nghiệp

(GLO)- Thay vì chờ doanh nghiệp tự tìm hiểu chính sách, Gia Lai đang chủ động đưa chính sách đến gần doanh nghiệp hơn. Đồng thời, tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp tiếp cận các quy định mới và tận dụng hiệu quả các chính sách ưu đãi để phát triển.

Chủ động “đi tìm” doanh nghiệp

Nghị quyết số 57-NQ/TW xác định doanh nghiệp (DN) là trung tâm của hệ sinh thái KHCN và đổi mới sáng tạo (ĐMST). Trong đó, DN KHCN giữ vai trò nòng cốt trong nghiên cứu, ứng dụng và thương mại hóa kết quả khoa học, tạo ra giá trị gia tăng và nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Cụ thể hóa tinh thần đó, Kế hoạch số 22-KH/TU của Tỉnh ủy đặt mục tiêu phát triển 30 DN khoa học công nghệ vào năm 2025 và 60 DN vào năm 2030. Đây không chỉ là chỉ tiêu về số lượng, mà còn là yêu cầu chuyển dịch mô hình tăng trưởng theo hướng dựa vào tri thức, công nghệ và ĐMST.

Đoàn công tác Sở Khoa học và Công nghệ làm việc trực tiếp với doanh nghiệp, cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Ảnh: H.H

Tuy nhiên, thực tế cho thấy khoảng cách giữa chính sách và DN vẫn còn khá lớn. Phần lớn DN trên địa bàn tỉnh là DN vừa và nhỏ. Các DN chủ yếu tập trung vào sản xuất, kinh doanh nên ít có điều kiện tiếp cận đầy đủ các quy định chuyên ngành.

Nhiều cơ chế hỗ trợ liên quan đến ưu đãi thuế, chuyển giao công nghệ, sở hữu trí tuệ hay ĐMST nằm ở nhiều văn bản khác nhau, khiến DN lúng túng trong quá trình thực hiện.

Thời gian qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động tổ chức các đoàn công tác trực tiếp đến làm việc với DN nhằm nắm bắt khó khăn, nhu cầu hỗ trợ và hướng dẫn DN tiếp cận chính sách phù hợp. Các buổi làm việc tập trung đối thoại thực chất thay vì nặng về thủ tục hành chính hay kiểm tra hồ sơ.

Công ty TNHH Dulah (xã Ân Hảo) là một ví dụ. DN này đã đầu tư đổi mới quy trình chế biến nụ hoa hòe, đa dạng hóa sản phẩm và mở rộng xuất khẩu sang nhiều thị trường có yêu cầu cao.

Trong quá trình phát triển, DN được hỗ trợ xây dựng nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và hoàn thiện các thủ tục liên quan đến sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, theo bà Đặng Thị Cẩm Lai - Giám đốc Công ty, với các chính sách lớn hơn như ưu đãi thuế hay hỗ trợ đầu tư cho DN KHCN, DN vẫn cần được hướng dẫn cụ thể hơn để tiếp cận hiệu quả.

Trong khi đó, Công ty TNHH Phát triển khoa học quốc tế Trường Sinh (phường Pleiku) lại quan tâm nhiều đến bảo hộ kết quả nghiên cứu và quy trình chiết xuất dược liệu.

Đại diện DN cho biết, đơn vị đã đầu tư nghiên cứu các dòng dược liệu địa phương, nhưng gặp khó khi xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ. Ngay tại buổi làm việc, cán bộ chuyên môn của Sở KH&CN đã trực tiếp hướng dẫn DN tra cứu khả năng bảo hộ, đánh giá tính mới và hoàn thiện hồ sơ sở hữu trí tuệ.

Những cuộc làm việc như vậy cho thấy rõ cách tiếp cận chính sách của tỉnh đang dần thay đổi theo hướng sát thực tiễn hơn, không chỉ phổ biến văn bản hay hướng dẫn chung, mà trực tiếp xuống DN để nắm khó khăn, tư vấn và hỗ trợ tháo gỡ theo từng nhu cầu cụ thể.

Để chính sách đi vào thực tế doanh nghiệp

Theo ông Phan Hồ Giang - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay, các cơ chế hỗ trợ DN khoa học công nghệ đang được triển khai thông qua nhiều quy định khác nhau của Trung ương và địa phương. Vấn đề đặt ra là làm sao để DN hiểu, tiếp cận và đủ điều kiện thụ hưởng.

Theo Nghị định số 320/2025/NĐ-CP, DN được miễn thuế thu nhập đối với hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ và ĐMST. Sản phẩm từ công nghệ mới lần đầu áp dụng tại Việt Nam được miễn thuế tối đa 3 năm.

Với dự án đầu tư mới trong lĩnh vực khoa học công nghệ, DN được áp dụng thuế suất ưu đãi 10% trong 15 năm, miễn thuế 4 năm đầu và giảm 50% trong 9 năm tiếp theo. Ở cấp tỉnh, Nghị quyết số 10/2026/NQ-HĐND của HĐND tỉnh bổ sung thêm nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp cho DN.

Ông Đào Vũ Nguyên - Phó Trưởng Phòng Công nghệ và Sở hữu trí tuệ (Sở Khoa học và Công nghệ) cho biết, DN được chứng nhận lần đầu là DN KHCN hoặc DN công nghệ cao sẽ được hỗ trợ 100 triệu đồng/DN.

Khi thực hiện đổi mới hoặc chuyển giao công nghệ, DN được hỗ trợ kinh phí thuê chuyên gia tư vấn, đào tạo làm chủ công nghệ với mức tối đa 300 triệu đồng.

Đối với sở hữu trí tuệ, tỉnh hỗ trợ 30 triệu đồng cho sáng chế, giải pháp hữu ích; 15 triệu đồng đối với kiểu dáng công nghiệp; 10 triệu đồng đối với nhãn hiệu trong nước. Với đăng ký bảo hộ ở nước ngoài, mức hỗ trợ còn cao hơn.

“Điều DN cần nhất hiện nay không chỉ là chính sách, mà là được hướng dẫn cụ thể để biết bắt đầu từ đâu và thực hiện như thế nào” - ông Nguyên nói.

Dù vậy, quá trình triển khai vẫn còn không ít khó khăn. Nhiều DN nhỏ gặp vướng mắc trong xác định doanh thu từ sản phẩm khoa học công nghệ và chứng minh năng lực làm chủ công nghệ do thiếu nhân sự chuyên môn, trong khi năng lực nghiên cứu, phát triển còn hạn chế.

Thực tế cho thấy, để hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW, không chỉ cần ban hành chính sách mà quan trọng hơn là đưa chính sách đến đúng DN, tháo gỡ đúng khó khăn và tạo động lực đổi mới từ cơ sở sản xuất. Gia Lai đang từng bước triển khai theo hướng lấy DN làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tế làm thước đo.