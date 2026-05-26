Viettel Gia Lai đẩy mạnh xác thực thông tin thuê bao theo Thông tư 08

(GLO)- Sau hơn 1 tháng triển khai Thông tư 08/2026/TT-BKHCN về xác thực thông tin đăng ký, sử dụng thuê bao di động, Viettel Gia Lai đã triển khai nhiều giải pháp nhằm rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thuê bao và hỗ trợ khách hàng cập nhật thông tin chính chủ.

Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đã phỏng vấn ông Phùng Văn Mẫn - Giám đốc Viettel Gia Lai về kết quả thực hiện cũng như những lưu ý đối với người dân trong quá trình xác thực thông tin thuê bao từ những vấn đề thực tế phát sinh trong thời gian qua.

Giám đốc Phùng Văn Mẫn. Ảnh: Khánh Huân

Thưa ông, sau hơn 1 tháng triển khai Thông tư 08, công tác xác thực thông tin thuê bao tại Viettel Gia Lai đạt những kết quả nổi bật nào? Tỷ lệ người dân chủ động cập nhật thông tin thuê bao hiện nay ra sao?

Đến nay, phần lớn thuê bao thuộc diện cần cập nhật đã được xác thực đúng quy định; tỷ lệ người dân chủ động phối hợp cập nhật thông tin ngày càng tăng.

Điểm thuận lợi là người dân đã nhận thức tốt hơn về việc chuẩn hóa thông tin thuê bao để bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình, nhất là trong bối cảnh các hành vi lừa đảo công nghệ cao diễn biến phức tạp. Nhiều khách hàng đã chủ động đến cửa hàng, điểm giao dịch hoặc thực hiện xác thực trực tuyến qua ứng dụng số của Viettel là My Viettel hoặc ứng dụng VNeID mà không chờ nhắc nhở nhiều lần như trước.

Nhân viên Viettel Gia Lai về địa bàn vùng sâu vùng xa để hỗ trợ người dân. Ảnh: ĐVCC

Ngoài ra, Viettel Gia Lai cũng đã tăng cường gửi tin nhắn chính thống, gọi điện chăm sóc khách hàng, bố trí nhân sự hỗ trợ tại cơ sở nhằm đảm bảo việc cập nhật thông tin được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện, không ảnh hưởng đến quá trình sử dụng dịch vụ của người dân.

Trong quá trình triển khai xác thực thông tin thuê bao theo quy định mới, đặc biệt tại khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, Viettel Gia Lai có giải pháp gì để hỗ trợ người dân tránh bị gián đoạn dịch vụ, thưa ông?

Gia Lai có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới; đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ khá cao nên trong quá trình triển khai cũng gặp không ít khó khăn. Một số người dân chưa quen thao tác trên nền tảng số, giấy tờ tùy thân còn thiếu đồng bộ hoặc thường xuyên đi làm nương rẫy nên khó tiếp cận thông tin kịp thời.

Trước thực tế đó, Viettel Gia Lai đã triển khai các tổ công tác lưu động đến tận thôn, xã, khu vực biên giới để hỗ trợ người dân cập nhật thông tin thuê bao. Đơn vị cũng phối hợp với chính quyền địa phương, các đoàn thể, già làng, trưởng thôn để tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp với từng địa bàn.

Các tổ công tác lưu động của Viettel đến tận thôn, xã, khu vực biên giới để hỗ trợ người dân cập nhật thông tin thuê bao. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh đó, Viettel Gia Lai tăng cường các kênh hỗ trợ trực tuyến, kéo dài thời gian phục vụ tại điểm giao dịch và chủ động nhắc nhở nhiều lần trước thời điểm áp dụng các biện pháp hạn chế dịch vụ nhằm giúp người dân có đủ thời gian hoàn tất xác thực, tránh bị gián đoạn liên lạc.

Một trong những nội dung được người dân quan tâm là nguy cơ lừa đảo lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao. Ông có khuyến cáo gì để người dân nhận biết các thủ đoạn giả mạo và thực hiện xác thực thông tin an toàn, đúng quy định không?

Hiện nay, các đối tượng lừa đảo thường lợi dụng việc chuẩn hóa thông tin thuê bao để giả danh nhân viên nhà mạng, cơ quan chức năng gọi điện, gửi đường link giả mạo hoặc yêu cầu người dân cung cấp mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản.

Chúng tôi khuyến cáo người dân tuyệt đối không cung cấp mã OTP, mật khẩu, thông tin tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai qua điện thoại hoặc mạng xã hội. Viettel không yêu cầu khách hàng chuyển tiền hay truy cập vào các đường link lạ để xác thực thuê bao. Và, việc chuẩn hóa thông tin thuê bao cho người dân là hoàn toàn miễn phí.

Nhân viên Viettel giới thiệu và hướng dẫn người dân đăng nhập vào những kênh thông tin chính thống của đơn vị. Ảnh: ĐVCC

Người dân chỉ nên thực hiện cập nhật thông tin qua các kênh chính thống như ứng dụng My Viettel, VNeID, hệ thống cửa hàng giao dịch của Viettel Telecom hoặc tổng đài chăm sóc khách hàng chính thức của Viettel. Khi nhận được cuộc gọi nghi vấn, người dân cần kiểm tra lại thông tin qua tổng đài hoặc cơ quan chức năng, không làm theo hướng dẫn của các đối tượng mạo danh.

Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao không chỉ là yêu cầu quản lý theo quy định pháp luật mà còn góp phần bảo vệ chính người sử dụng trước các nguy cơ lừa đảo, sim rác và các hành vi vi phạm trên không gian mạng.