Nhà mạng khuyến khích xác thực thuê bao dịp lễ, tránh gián đoạn liên lạc

(GLO)- Trước yêu cầu siết chặt quản lý thuê bao di động theo Thông tư 08/2026, các nhà mạng tại Việt Nam đang đồng loạt triển khai nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy người dùng sớm hoàn tất xác thực thông tin, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, thời điểm nhu cầu tăng cao.

Các doanh nghiệp viễn thông như Viettel, VinaPhone, MobiFone đã chủ động khuyến khích người dùng xác thực thông tin thuê bao trước thời hạn để tránh tình trạng quá tải cục bộ vào giai đoạn cao điểm.

Người dùng có thể thực hiện xác thực qua nhiều hình thức như ứng dụng VNeID, app của nhà mạng hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch và đại lý ủy quyền. Quy trình xác thực hiện nay tương đối đơn giản, chỉ mất vài phút với các bước như chụp ảnh căn cước công dân, quét chip và xác thực khuôn mặt.

Quy trình xác thực thông tin số điện thoại. Đồ họa: Lưu Quý/Gemini

Việc chuẩn hóa thông tin thuê bao là yêu cầu bắt buộc, nhằm đảm bảo mỗi số điện thoại đều gắn với danh tính chính xác, gồm các dữ liệu như số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh và sinh trắc học. Nếu không hoàn tất đúng thời hạn, thuê bao có thể bị khóa một chiều, hai chiều hoặc chấm dứt dịch vụ.

Để hỗ trợ người dân trong dịp lễ dài ngày, các nhà mạng cho biết sẽ duy trì hoạt động xuyên suốt, tăng cường nhân lực và mở rộng thời gian phục vụ. Hàng chục nghìn điểm hỗ trợ được bố trí trên toàn quốc, từ cửa hàng chính thức đến các điểm lưu động tại khu dân cư, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận dịch vụ. Nhân viên cũng được cử đến tận nơi hỗ trợ các nhóm yếu thế như người cao tuổi hoặc người ít tiếp cận công nghệ.

Song song với các điểm hỗ trợ trực tiếp, các doanh nghiệp viễn thông đẩy mạnh kênh trực tuyến, cho phép người dùng tự xác thực tại nhà thông qua ứng dụng. Đặc biệt, ngay cả người Việt Nam ở nước ngoài cũng có thể hoàn tất thủ tục nếu có thiết bị phù hợp và SIM đang hoạt động để nhận mã OTP.

Các nhà mạng cũng đưa ra cảnh báo về nguy cơ lừa đảo trong quá trình xác thực. Người dùng được khuyến cáo không cung cấp mã OTP, mật khẩu cho người lạ và không truy cập các link không rõ nguồn gốc. Mọi thao tác nên thực hiện qua ứng dụng chính thức hoặc tại các điểm giao dịch hợp pháp để đảm bảo an toàn.