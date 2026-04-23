Xác thực thuê bao khác gì xác nhận SIM chính chủ?

(GLO)- Nhiều người nhận được tin nhắn từ nhà mạng thông báo họ đã xác thực thuê bao, nhưng băn khoăn không biết có cần thêm bước xác nhận SIM chính chủ trên VNeID hay không.

Từ ngày 15-4-2026, quy định mới về xác thực thông tin thuê bao di động chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước siết chặt quản lý SIM nhằm hạn chế SIM rác, lừa đảo và nâng cao bảo mật dữ liệu cá nhân.

Theo quy định tại Thông tư 08/2026/TT-BKHCN (hướng dẫn việc xác thực thông tin thuê bao di động mặt đất), “xác thực thuê bao” là quá trình kiểm chứng và đối chiếu thông tin người dùng với cơ sở dữ liệu quốc gia.

Việc này không chỉ dừng ở thông tin giấy tờ mà còn bao gồm dữ liệu sinh trắc học như ảnh khuôn mặt, cùng các trường thông tin cơ bản như số định danh cá nhân, họ tên, ngày sinh.

Người dùng nhận thông báo từ nhà mạng về việc đã xác thực thông tin thuê bao. Ảnh: Tuấn Hưng/VnExpress

Trong khi đó, “xác nhận SIM chính chủ” thực chất là một bước cụ thể nằm trong quá trình này, khi người dùng xác nhận mình đang sử dụng số điện thoại đứng tên mình (thường thực hiện trên ứng dụng VNeID hoặc theo yêu cầu của nhà mạng). Đây là hành động mang tính xác nhận quyền sử dụng, còn xác thực thuê bao mang tính kiểm chứng toàn diện.

Nói cách khác, nếu “xác nhận SIM chính chủ” là việc người dùng khẳng định “SIM này là của tôi”, thì “xác thực thuê bao” là bước cơ quan quản lý và doanh nghiệp viễn thông kiểm tra lại toàn bộ thông tin đó có đúng, đủ và hợp lệ hay không.

Quy định mới cho phép thực hiện xác thực theo 4 phương thức: trực tuyến qua ứng dụng định danh điện tử (VNeID), qua ứng dụng của nhà mạng, hoặc trực tiếp tại các điểm giao dịch của doanh nghiệp viễn thông và các điểm được ủy quyền.

Không phải tất cả thuê bao đều phải thực hiện xác thực lại. Những số điện thoại đã đăng ký bằng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và đã được liên kết đầy đủ sẽ được miễn, trừ một số trường hợp như thay đổi thiết bị sử dụng.

Yêu cầu xác nhận SIM chính chủ trên ứng dụng VNeID. Ảnh: Trọng Đạt/VnExpress

Đáng chú ý, quy định cũng bổ sung cơ chế để người dân tra cứu các số thuê bao đứng tên mình trên VNeID, từ đó xác nhận đang sử dụng hoặc phản ánh những số không phải của mình. Nếu phát hiện sai lệch và không được cập nhật kịp thời, thuê bao có thể bị tạm dừng dịch vụ 1 chiều, tiến tới khóa 2 chiều và chấm dứt hợp đồng.

Việc triển khai xác thực thuê bao được xem là bước tiếp theo sau giai đoạn “chuẩn hóa thông tin SIM chính chủ” trước đây. Điểm khác biệt lớn là lần này có sự kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và bổ sung yếu tố sinh trắc học, giúp tăng độ chính xác và hạn chế tình trạng giả mạo thông tin.

Với cách làm này, cơ quan quản lý kỳ vọng sẽ giảm đáng kể SIM rác, bảo vệ người dùng trước các hành vi lừa đảo qua điện thoại, đồng thời xây dựng môi trường viễn thông an toàn và minh bạch hơn.