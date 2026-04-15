Xác thực sinh trắc học thuê bao: Kỳ vọng xóa bỏ sim rác

(GLO)- Từ ngày 15-4, quy định bắt buộc xác thực sinh trắc học đối với thuê bao di động chính thức được triển khai, được kỳ vọng sẽ tạo bước đột phá trong ngăn chặn sim rác và các hành vi lừa đảo qua điện thoại.

Trước đây, việc xác thực sinh trắc học thường chỉ được thực hiện một lần tại thời điểm đăng ký mới sim và không gắn chặt với toàn bộ vòng đời sử dụng. Sau khi hoàn tất xác thực ban đầu, hệ thống hầu như không yêu cầu xác thực lại trong các tình huống rủi ro cao như thay đổi thiết bị đầu cuối.

Người dùng xác thực thuê bao di động trên điện thoại. Ảnh: Thu Thủy/Dân trí

Điều này tạo ra lỗ hổng khiến các đối tượng có thể đứng tên xác thực sim hợp lệ, sau đó bán lại hoặc chuyển nhượng cho người khác, thậm chí cho các nhóm lừa đảo mà không bị phát hiện. Vì vậy, dù đã có quy định xác thực, tình trạng sim không chính chủ và sim rác vẫn tồn tại trên thị trường.

Bên cạnh đó, các yêu cầu kỹ thuật trong giai đoạn trước chưa được chuẩn hóa ở mức tối thiểu bắt buộc. Mỗi doanh nghiệp viễn thông áp dụng giải pháp công nghệ và quy trình khác nhau, dẫn đến chất lượng xác thực không đồng đều, chưa tạo được “hàng rào kỹ thuật” đủ mạnh để loại bỏ triệt để sim rác.

Theo các chuyên gia, quy định mới được kỳ vọng sẽ siết chặt quản lý, góp phần giảm mạnh các hình thức lừa đảo qua cuộc gọi và tin nhắn hàng loạt.

Tuy nhiên, cũng có cảnh báo rằng tội phạm mạng có thể chuyển hướng sang các nền tảng OTT và mạng xã hội xuyên biên giới khi kênh viễn thông bị kiểm soát chặt hơn. Do đó, người dùng cần nâng cao nhận thức, kỹ năng nhận diện rủi ro để tự bảo vệ trước các thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân chủ động kiểm tra thông tin thuê bao, thực hiện xác thực theo hướng dẫn của nhà mạng hoặc qua ứng dụng định danh điện tử, đồng thời cảnh giác với các thủ đoạn giả mạo trong quá trình cập nhật thông tin để tránh bị lợi dụng.