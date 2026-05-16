VNPT Gia Lai đồng hành chuyển đổi số cho xã đảo Nhơn Châu

(GLO)- Ngày 14-5, tại Hội trường UBND xã Nhơn Châu, UBND xã phối hợp với VNPT Gia Lai tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030.

Đây là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy quá trình xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại địa phương, từng bước đưa Nhơn Châu trở thành “xã đảo thông minh” trong tương lai.

UBND xã Nhơn Châu và VNPT Gia Lai ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2026-2030. Ảnh: An Nhiên

Theo nội dung ký kết, VNPT Gia Lai sẽ đồng hành cùng địa phương triển khai nhiều giải pháp công nghệ phù hợp với điều kiện thực tế của xã đảo. Trong đó, trọng tâm là nâng cấp hệ thống quản lý văn bản điều hành và dịch vụ công trực tuyến nhằm giúp người dân tiếp cận các thủ tục hành chính nhanh chóng, thuận tiện mà không cần di chuyển vào đất liền.

Bên cạnh đó, hai bên sẽ phối hợp phát triển các nền tảng phục vụ kinh tế số, hỗ trợ quảng bá du lịch địa phương, kết nối tiêu thụ sản phẩm và thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt.

Các lĩnh vực y tế, giáo dục cũng được ưu tiên triển khai thông qua hệ thống quản lý trạm y tế, Sổ sức khỏe điện tử, học tập trực tuyến và các nền tảng phục vụ chuyển đổi số cộng đồng.

Tại buổi lễ, đại diện VNPT Gia Lai đã giới thiệu khung giải pháp chuyển đổi số dành riêng cho xã đảo, tập trung khắc phục những hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin; đồng thời hướng đến mục tiêu “bình dân hóa” các dịch vụ số để mọi người dân đều có thể tiếp cận.

Nhiều giải pháp thiết thực cũng được đề ra như: triển khai hệ thống tư vấn, khám, chữa bệnh từ xa; tăng cường bảo đảm an toàn thông tin, bảo mật dữ liệu; hỗ trợ người dân ứng dụng công nghệ trong khai thác, kinh doanh hải sản và phát triển du lịch biển bền vững.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND xã Nhơn Châu Dương Hiệp Hưng nhấn mạnh, việc hợp tác với VNPT Gia Lai mở ra cơ hội để địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã cũng khẳng định, chuyển đổi số sẽ góp phần thu hẹp khoảng cách giữa xã đảo với đất liền, bảo đảm người dân được tiếp cận các dịch vụ hiện đại, thuận tiện và hiệu quả hơn.