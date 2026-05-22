Chia sẻ tin giả trên mạng có thể bị phạt 50 triệu đồng

(GLO)- Từ ngày 1-7-2026, người sử dụng mạng xã hội cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, sai sự thật có thể bị xử phạt tới 50 triệu đồng theo Nghị định 174/2026/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành.

Quy định mới được đánh giá là động thái mạnh tay nhằm siết chặt quản lý thông tin trên không gian mạng, góp phần ngăn chặn tình trạng tin giả, tin thất thiệt gây ảnh hưởng tiêu cực đến xã hội.

Công an TP Hà Nội xử phạt một phụ nữ vì đăng tải thông tin sai sự thật hồi tháng 3-2026. Ảnh: Công an TP. Hà Nội

Theo nghị định, các hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, xuyên tạc, sai sự thật gây hoang mang trong nhân dân hoặc ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế - xã hội sẽ bị xử phạt từ 30 đến 50 triệu đồng.

Ngoài ra, các hành vi xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân; xuyên tạc lịch sử; phủ nhận thành tựu cách mạng; phá hoại khối đại đoàn kết dân tộc hay xúc phạm tín ngưỡng, tôn giáo trên mạng xã hội cũng thuộc diện bị xử lý nghiêm.

Nghị định gồm 8 chương, 117 điều, quy định cụ thể các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, giao dịch điện tử, công nghệ thông tin và an ninh mạng. Trong đó, trách nhiệm của người sử dụng mạng xã hội được nhấn mạnh với yêu cầu không đăng tải, phát tán hoặc tiếp tay lan truyền nội dung sai sự thật, thông tin bịa đặt.

Không chỉ người trực tiếp tạo ra tin giả, những cá nhân chia sẻ lại thông tin sai sự thật cũng có thể bị xử phạt nếu gây hậu quả tiêu cực hoặc làm lan truyền thông tin độc hại trên không gian mạng.

Một số trường hợp nghiêm trọng còn có thể bị buộc gỡ bỏ nội dung vi phạm, tịch thu phương tiện, tài khoản số hoặc bị xem xét xử lý hình sự theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Trước đây, theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP, mức xử phạt đối với hành vi lan truyền thông tin sai sự thật trên mạng xã hội chủ yếu dao động từ 5 đến 20 triệu đồng. Việc nâng mức phạt lên tối đa 50 triệu đồng cho thấy quyết tâm tăng cường răn đe trong bối cảnh tin giả, thông tin độc hại trên mạng xã hội ngày càng diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến đời sống xã hội và an ninh thông tin.

Các chuyên gia cho rằng cùng với chế tài mạnh hơn, người dùng mạng xã hội cần nâng cao ý thức kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải hoặc chia sẻ. Việc tiếp cận thông tin từ nguồn chính thống, tránh chạy theo tin giật gân, chưa được xác thực là yếu tố quan trọng để xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh và trách nhiệm hơn.