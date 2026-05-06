Thực hư thông tin ChatGPT xâm nhập kho ảnh người dùng

ANH TÚC

(GLO)- Những ngày gần đây, mạng xã hội xuất hiện làn sóng tranh cãi xoay quanh nghi vấn ChatGPT có thể truy cập kho ảnh cá nhân của người dùng.

Các bài đăng lan truyền trên nền tảng Threads (thuộc Meta) cho thấy những hình ảnh được cho là “lấy từ album điện thoại”, với giao diện giống hệ điều hành iOS và nội dung mang tính đời thường như ảnh selfie, phòng ngủ hay sinh hoạt cá nhân.

Độ chân thực cao của các hình ảnh này khiến không ít người hoang mang, đặt câu hỏi về mức độ an toàn dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên AI.

Người dùng chia sẻ các kết quả do ChatGPT Image 2.0 tạo. Ảnh: Threads/Znews.

Theo các bài đăng lan truyền, chỉ với một câu lệnh đơn giản, ChatGPT có thể “truy cập” kho ảnh của một người bất kỳ và hiển thị lại dưới dạng album hoàn chỉnh. Một số nội dung thu hút hàng chục nghìn lượt tương tác, góp phần làm dấy lên nghi ngờ rằng AI đang âm thầm khai thác dữ liệu riêng tư.

Tuy nhiên, khi nhiều người dùng thử làm theo các hướng dẫn này, họ không nhận được kết quả tương tự, làm dấy lên nghi vấn đây chỉ là nội dung dàn dựng nhằm câu tương tác.

Thực tế kiểm chứng cho thấy, khi được yêu cầu truy cập ảnh từ tài khoản cá nhân hay thiết bị người dùng, ChatGPT đều từ chối và khẳng định không có khả năng truy xuất dữ liệu riêng tư. Công cụ này chỉ có thể tạo hình ảnh dựa trên mô tả văn bản hoặc sử dụng nguồn dữ liệu công khai, không thể “đột nhập” vào điện thoại hay tài khoản cá nhân.

Hình ảnh do chatGPT tạo. Ảnh: NLĐO

Các chuyên gia công nghệ nhận định, nguyên nhân chính của sự hiểu lầm nằm ở bước tiến mạnh mẽ của AI tạo sinh, đặc biệt là các công cụ như ChatGPT Image 2.0.

Công nghệ này có thể tạo ra hình ảnh, giao diện và nội dung giống thật đến mức khó phân biệt bằng mắt thường, từ ảnh selfie, tin nhắn cho đến album ảnh hoàn chỉnh.

Điều này khiến người dùng dễ lầm tưởng rằng hình ảnh được lấy từ dữ liệu thật, trong khi thực chất chỉ là sản phẩm tổng hợp từ mô hình AI.

Từ câu chuyện này, giới chuyên môn khuyến nghị người dùng cần nâng cao kỹ năng kiểm chứng thông tin, tránh tin vào những nội dung “quá thật để là thật”. Đồng thời, việc sử dụng và chia sẻ hình ảnh do AI tạo ra cũng cần được cân nhắc kỹ lưỡng để không gây hiểu lầm hoặc vi phạm pháp luật.

