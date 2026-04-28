Rộ tin OpenAI phát triển “điện thoại ChatGPT”, mở ra kỷ nguyên thiết bị AI cá nhân

(GLO)- Thông tin về việc OpenAI đang phát triển một thiết bị phần cứng mới, thậm chí có thể là “điện thoại AI”, đang thu hút sự chú ý lớn của giới công nghệ.

Theo các báo cáo, OpenAI có thể đang hợp tác với các đối tác phần cứng như Qualcomm hoặc MediaTek để phát triển một chiếc smartphone tập trung vào trí tuệ nhân tạo. Thiết bị này được mô tả là “AI-first”, tức lấy AI làm trung tâm thay vì ứng dụng như trên điện thoại hiện nay.

Một ý tưởng smartphone AI của OpenAI. Ảnh: Gemini

Điểm khác biệt lớn nằm ở cách vận hành. Thay vì người dùng mở từng ứng dụng riêng lẻ, điện thoại AI có thể sử dụng các “AI agent” (tác nhân AI) để tự động thực hiện nhiệm vụ như đặt xe, trả lời email hay tìm kiếm thông tin. Điều này hứa hẹn thay đổi hoàn toàn trải nghiệm smartphone truyền thống.

Tuy nhiên, kế hoạch phát triển smartphone của OpenAI vẫn còn nhiều yếu tố chưa rõ ràng. Theo các nguồn tin từ chuỗi cung ứng, nếu dự án được triển khai, sản phẩm có thể phải đến năm 2028 mới bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt. Điều này cho thấy đây là một chiến lược dài hạn, đòi hỏi sự đầu tư lớn về công nghệ lẫn hệ sinh thái.

Giới phân tích cho rằng nếu OpenAI thực sự tham gia thị trường smartphone, hãng sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ các “ông lớn” như Apple hay Samsung. Tuy vậy, lợi thế của OpenAI nằm ở nền tảng AI tiên tiến và khả năng xây dựng hệ sinh thái dựa trên các tác nhân thông minh - yếu tố có thể tạo ra khác biệt căn bản so với điện thoại hiện nay.