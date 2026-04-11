Apple quyết định giảm 70% đơn đặt hàng đối với iPhone màn hình gập

(GLO)- Lo lắng nhu cầu với iPhone màn hình gập không cao, Apple đã quyết định giảm 70% đơn đặt hàng đối với sản phẩm này dù chưa ra mắt.

Theo The Elec, ban đầu Táo khuyết dự định bán khoảng 10 triệu chiếc iPhone màn hình gập trong giai đoạn ra mắt. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc, họ thông báo với đối tác chỉ sản xuất 3 triệu máy.

Nguồn tin cho rằng Apple rút kinh nghiệm từ sản phẩm kính thực tế ảo Vision Pro, chấp nhận khả năng thị trường phản ứng tương tự đối với một chiếc iPhone gập có giá rất cao, chỉ dành cho một số đối tượng khách hàng nhất định.

Ảnh bản dựng cho thấy thiết kế của iPhone màn hình gập. Ảnh: Jon Prosser

Chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của Apple, có thể mang tên iPhone Fold hay iPhone Ultra, được dự đoán có giá khởi điểm trong khoảng 2.000-2.400 USD, đắt hơn cả các phiên bản iPhone Pro Max hiện tại và đẩy thiết bị vào phân khúc siêu cao cấp.

Apple đã mất đến 8 năm để chuẩn bị cho sự ra mắt của chiếc điện thoại màn hình gập đầu tiên này. Một số nguồn tin từ chuỗi cung ứng tại Trung Quốc cho biết, Apple đã bước vào giai đoạn sản xuất thử, hướng tới mục tiêu sản xuất hàng loạt từ tháng 7 để kịp ra mắt vào cuối năm 2026.

Tuy nhiên, diễn biến mới nhất từ Nikkei Asia, được Reuters dẫn lại, cho thấy Apple đang gặp những thách thức kỹ thuật phức tạp hơn dự kiến trong quá trình kiểm thử. Các vấn đề này có thể khiến tiến độ sản xuất đại trà lô hàng đầu tiên bị chậm vài tháng, làm dấy lên lo ngại thiết bị sẽ lùi lịch giao đến đầu năm 2027.

Dẫu vậy, một nguồn tin từ Mark Gurman của Bloomberg lại đưa ra góc nhìn tích cực hơn. Theo đó, mẫu iPhone gập đầu tiên của Apple vẫn đang bám sát kế hoạch ra mắt vào tháng 9-2026, cùng thời điểm giới thiệu dòng iPhone 18 Pro và Pro Max.

Theo Bloomberg, điểm khó nhất nằm ở độ phức tạp của cụm màn hình gập và vật liệu bản lề mới. Điều này đồng nghĩa với việc iPhone Fold chưa hẳn bị trì hoãn nhưng rủi ro dời lịch bán thương mại hoặc khan hàng trong giai đoạn đầu là hoàn toàn có thể xảy ra.