Cảnh giác mã độc giả danh ransomware tấn công smartphone Android

(GLO)- Thời gian gần đây, nhiều người dùng smartphone Android tại Việt Nam phản ánh tình trạng thiết bị bất ngờ bị khóa màn hình, liên tục xuất hiện các thông báo như “Thiết bị đã bị hack” hoặc “Điện thoại đã bị khóa”, kèm theo yêu cầu trả tiền chuộc để nhận mã mở khóa.

Theo các chuyên gia công nghệ, đây không phải là ransomware (mã độc tống tiền) theo đúng nghĩa, bởi loại mã độc này không mã hóa dữ liệu hay chiếm quyền kiểm soát hoàn toàn thiết bị. Thay vào đó, nó lợi dụng các quyền truy cập được người dùng cấp trong quá trình cài đặt để chiếm quyền hiển thị trên màn hình, tạo cảm giác điện thoại đã bị tin tặc khống chế.

Giao diện điện thoại Android bị mã độc tống tiền khóa màn hình. Ảnh: Dân Trí

Các đối tượng phát tán mã độc thường ngụy trang dưới dạng các tệp cài đặt .apk dành cho Android. Trong quá trình tìm kiếm ứng dụng trên Internet, người dùng có thể vô tình tải phải các tệp từ những website không rõ nguồn gốc hoặc do tin tặc kiểm soát.

Sau khi cài đặt, ứng dụng sẽ yêu cầu cấp quyền hiển thị trên ứng dụng khác, quyền truy cập một số chức năng hệ thống hoặc hoạt động toàn màn hình. Khi được chấp thuận, ứng dụng liên tục hiển thị các thông báo đe dọa và yêu cầu chuyển tiền để mở khóa thiết bị.

Một vài kiểu thông báo của ứng dụng tống tiền khi chiếm quyền kiểm soát màn hình smartphone. Ảnh: TT/Văn Đại

Đáng chú ý, các thông báo còn cảnh báo rằng việc mang điện thoại đi sửa chữa có thể khiến toàn bộ dữ liệu bị xóa, nhằm gây tâm lý hoang mang cho nạn nhân. Tuy nhiên, các chuyên gia khẳng định người dùng không nên trả tiền chuộc vì đây chỉ là chiêu trò lừa đảo.

Do không can thiệp sâu vào hệ điều hành Android, loại mã độc này có thể được xử lý bằng cách khởi động thiết bị vào chế độ Safe Mode (Chế độ an toàn).

Ở chế độ này, hệ thống chỉ kích hoạt các ứng dụng mặc định của Android và tạm thời vô hiệu hóa toàn bộ ứng dụng bên thứ ba, khiến ứng dụng độc hại không thể tiếp tục hoạt động.

Sau khi vào Safe Mode, người dùng cần truy cập phần quản lý ứng dụng, kiểm tra và gỡ bỏ những ứng dụng mới cài đặt hoặc có dấu hiệu bất thường. Khi hoàn tất, chỉ cần khởi động lại thiết bị để trở về chế độ sử dụng bình thường.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo người dùng Android cần nâng cao cảnh giác khi cài đặt ứng dụng. Biện pháp an toàn nhất là chỉ tải ứng dụng từ kho ứng dụng chính thức Google Play. Nếu buộc phải cài đặt thông qua tệp .apk, cần lựa chọn các nguồn uy tín và tuyệt đối tránh tải từ những website không rõ nguồn gốc.

Bên cạnh đó, người dùng nên tham khảo kỹ các đánh giá trước khi cài đặt ứng dụng, đồng thời thường xuyên cập nhật các bản vá bảo mật và phiên bản Android mới nhất. Đây là những giải pháp quan trọng giúp hạn chế nguy cơ bị tin tặc lợi dụng lỗ hổng bảo mật để phát tán mã độc và thực hiện các hành vi lừa đảo trên môi trường số.