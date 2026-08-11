Khơi niềm đam mê công nghệ từ sân chơi robot

Không chỉ là sân chơi tranh tài, cuộc thi đang mở rộng cơ hội để học sinh Gia Lai tiếp cận STEM, rèn luyện tư duy công nghệ và từng bước hình thành niềm đam mê với khoa học, kỹ thuật ngay từ trường phổ thông.

Sân chơi của tư duy và sáng tạo

Trong 2 ngày (7 và 8-8), vòng chung kết cấp tỉnh Cuộc thi tài năng robot ROBOTACON WRO - 2026 quy tụ 107 đội đến từ 73 cơ sở giáo dục, tranh tài ở 5 bảng đã diễn ra tại Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam).

Các đội đã vận dụng kỹ năng thiết kế, lắp ráp, lập trình và xử lý tình huống để hoàn thành các nhiệm vụ trên sa bàn. Đằng sau mỗi lượt thi chỉ kéo dài vài phút là nhiều tuần chuẩn bị, thử nghiệm và điều chỉnh.

Tham gia bảng B2, em Trần Trung Kiên - học sinh Trường THCS Quang Trung (phường Quy Nhơn Nam) cho biết: Nhóm đã dành nhiều thời gian chuẩn bị robot để thực hiện các nhiệm vụ trên sa bàn. Điều thú vị nhất không chỉ là đưa robot hoàn thành yêu cầu mà còn là quá trình cả nhóm cùng tìm cách xử lý mỗi khi robot vận hành chưa chính xác.

Thí sinh tham dự vòng chung kết cấp tỉnh Cuộc thi tài năng robot ROBOTACON WRO - 2026 tại Gia Lai. Ảnh: H.Đ

“Qua cuộc thi, chúng em có thêm kinh nghiệm về lập trình, hiểu hơn về STEM và học được cách phối hợp để giải quyết vấn đề. Khi thi đấu với nhiều đội khác, chúng em cũng thấy được những cách làm mới để tiếp tục cải tiến robot của mình” - Kiên chia sẻ.

Tương tự, với Lê Thanh Tú Uyên - học sinh Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (phường Quy Nhơn), hành trình đến cuộc thi là gần 1 tháng cùng các thành viên trong nhóm liên tục thử nghiệm và tinh chỉnh robot.

Có những thao tác tưởng như đã ổn định nhưng khi thay đổi điều kiện trên sa bàn, cả nhóm lại phải tính toán, điều chỉnh chương trình để đạt kết quả tốt hơn. Chính những lần thử chưa thành công giúp các em hiểu rõ hơn nguyên lý vận hành và thêm tự tin khi bước vào thi đấu.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, cuộc thi có ý nghĩa thiết thực đối với hoạt động dạy và học, đặc biệt là phương pháp dạy học theo dự án.

Thông qua thiết kế, lắp ráp, lập trình và vận hành robot, học sinh có điều kiện vận dụng kiến thức khoa học kỹ thuật và toán học vào giải quyết một nhiệm vụ cụ thể; đồng thời rèn luyện tư duy logic, khả năng làm việc nhóm và xử lý tình huống.

Đáng chú ý, số lượng đội tham gia năm nay tăng mạnh. Theo ông Hà, đây là tín hiệu tích cực, cho thấy giáo dục STEM đang ngày càng nhận được sự quan tâm trong các nhà trường. Khi có thêm học sinh tham gia, các em cũng có nhiều cơ hội giao lưu, cọ xát, học hỏi và phát hiện năng lực của bản thân.

Mở rộng không gian giáo dục STEM

Sau 2 ngày tranh tài, Ban tổ chức trao 5 giải nhất, 6 giải nhì, 7 giải ba, 9 giải khuyến khích cùng các giải ở những hạng mục khác. Trong đó, 5 giải nhất thuộc về các đội: Đội Tiểu học Ngô Mây 1 (Trường Tiểu học Ngô Mây) ở bảng B1; Người máy nhí (Trường THCS Trần Hưng Đạo) ở bảng B2; DQGT (Trường THPT chuyên Chu Văn An) ở bảng B3; Chợ Gò-B4 (Trường THCS Tuy Phước) ở bảng B4 và Đất Võ (Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học) ở bảng B5.

Từ kết quả vòng cấp tỉnh, 49 đội được lựa chọn tham dự Vòng chung kết toàn quốc ROBOTACON WRO - 2026. Riêng đội Trường Tiểu học Ngô Mây sẽ đại diện Gia Lai tham dự Giải Robot Quốc tế mở rộng - WRO Open Championship tại Ấn Độ vào tháng 9-2026.

Đội thi Trường Tiểu học Ngô Mây được chọn tham dự Giải Robot Quốc tế mở rộng - WRO Open Championship tại Ấn Độ vào tháng 9-2026. Ảnh: H.Đ

Việc 73 cơ sở giáo dục có đội tham dự cho thấy hoạt động STEM, robotics đang ngày càng được quan tâm trong các trường học trên địa bàn tỉnh. Đằng sau mỗi đội thi là quá trình học sinh cùng giáo viên, huấn luyện viên dành nhiều thời gian thiết kế, lập trình, thử nghiệm và hoàn thiện robot.

Cùng đồng hành, hướng dẫn 2 đội Chợ Gò-B4 và Chợ Gò-B5 của Trường THCS Tuy Phước (xã Tuy Phước) tham gia cuộc thi, thầy Nguyễn Anh Nhật - giáo viên nhà trường - cho biết, điều đáng ghi nhận không chỉ là kết quả mà còn ở sự tiến bộ của học sinh trong quá trình chuẩn bị.

Qua nhiều lần lắp ráp, lập trình, thử nghiệm và điều chỉnh robot, các em chủ động hơn trong học tập, biết phối hợp và cùng nhau tìm cách giải quyết những vấn đề phát sinh.

Theo thầy Nhật, những sân chơi như ROBOTACON WRO tạo thêm môi trường để học sinh vận dụng kiến thức vào thực hành, từ đó khơi gợi hứng thú tìm hiểu STEM. Với giáo viên, đây cũng là cơ hội để đổi mới cách tổ chức hoạt động học tập, gắn kiến thức khoa học công nghệ với những bài toán cụ thể.

Tiếp nối vòng cấp tỉnh, Gia Lai sẽ đăng cai vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi tài năng robot ROBOTACON WRO - 2026 từ ngày 21 đến 23-8 tại Trường Đại học Quy Nhơn, dự kiến quy tụ khoảng 165 đội với gần 500 thí sinh.

Theo ông Nguyễn Hữu Hà, việc Gia Lai tổ chức và đăng cai các sân chơi robotics quy mô lớn không chỉ tạo môi trường để học sinh giao lưu, cọ xát mà còn hướng đến thúc đẩy hệ sinh thái giáo dục STEM-Robotics, từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên, huấn luyện viên nòng cốt và góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực trẻ cho khoa học công nghệ.