Khai mạc vòng tuyển chọn “Ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026”

(GLO)- Sáng 12-7, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) đã khai mạc vòng tuyển chọn chương trình “Ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026”.

Tham gia vòng tuyển chọn có 18 dự án đến từ các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu, cá nhân và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

Thí sinh thuyết trình về dự án. Ảnh: Phan Tuấn

Các dự án tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, chuyển đổi số, giáo dục và dịch vụ, phát huy lợi thế của địa phương gắn với nhu cầu thị trường.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Hội đồng tuyển chọn sẽ lựa chọn 10 dự án xuất sắc nhất tham gia chương trình ươm tạo chính thức trong thời gian 6 tháng.

Các dự án sẽ được kết nối với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và từng bước thương mại hóa sản phẩm. Qua đó, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.