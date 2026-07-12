Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức công nghệ

Nghị quyết số 57 Tin tức công nghệ

Khai mạc vòng tuyển chọn “Ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
BÌNH NHI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Sáng 12-7, Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) đã khai mạc vòng tuyển chọn chương trình “Ươm tạo dự án khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Gia Lai năm 2026”.

Tham gia vòng tuyển chọn có 18 dự án đến từ các doanh nghiệp, nhóm nghiên cứu, cá nhân và sinh viên trên địa bàn tỉnh.

img-8380.jpg
Thí sinh thuyết trình về dự án. Ảnh: Phan Tuấn

Các dự án tập trung vào lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, chuyển đổi số, giáo dục và dịch vụ, phát huy lợi thế của địa phương gắn với nhu cầu thị trường.

Trên cơ sở kết quả đánh giá, Hội đồng tuyển chọn sẽ lựa chọn 10 dự án xuất sắc nhất tham gia chương trình ươm tạo chính thức trong thời gian 6 tháng.

Các dự án sẽ được kết nối với mạng lưới chuyên gia, doanh nghiệp và nhà đầu tư nhằm hoàn thiện sản phẩm, mô hình kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị và từng bước thương mại hóa sản phẩm. Qua đó, góp phần phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Sáng tạo gắn với thực tiễn đào tạo

Tin tức công nghệ

(GLO)- Gần 17 năm gắn bó với Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn, thầy Lê Tấn Hòa (SN 1985, giảng viên Khoa Điện tử - Tin học) không ngừng nghiên cứu, sáng tạo các mô hình, thiết bị đào tạo từ chính nhu cầu thực tiễn của giảng đường.

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ chia sẻ về sóng tô-pô trong khí quyển và đại dương Trái Đất

Tin tức công nghệ

(GLO)- Chiều 18-6, tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE), ông Brad Marston - Chủ tịch Hội Vật lý Hoa Kỳ (APS), Giáo sư Vật lý tại Đại học Brown (Hoa Kỳ) đã có buổi nói chuyện đại chúng với chủ đề “Các loại sóng có nguồn gốc tô-pô trong hệ chất lưu của Trái Đất và xa hơn nữa”.

Các công cụ AI ngày càng hiểu con người, nhưng nhân loại lại dần mù mờ trước cách AI hoạt động.

Cảnh báo AI đang tiến hóa vượt ngoài tầm hiểu biết của con người

Tin tức công nghệ

(GLO)- Các chuyên gia công nghệ hàng đầu thế giới vừa đưa ra cảnh báo về tốc độ phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ này đang tiến gần đến ngưỡng mà con người không còn thực sự hiểu rõ cách nó vận hành, trong khi AI ngày càng hiểu sâu hơn về hành vi, tâm lý và động cơ của con người.

null