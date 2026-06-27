World Cup 2026: Cảnh báo gia tăng lừa đảo trực tuyến nhắm vào người hâm mộ

(GLO)- Khi không khí sôi động của World Cup 2026 lan tỏa trên toàn cầu, các chuyên gia an ninh mạng đồng thời phát đi cảnh báo về làn sóng lừa đảo trực tuyến lợi dụng sức hút của giải đấu để đánh cắp tiền và dữ liệu cá nhân của người dùng.

Theo hãng bảo mật Kaspersky, kể từ khi World Cup 2026 khởi tranh ngày 11-6, đơn vị này đã phát hiện hơn 336 tên miền giả mạo các nguồn thông tin chính thức của giải đấu. Phần lớn các website này nhắm vào nhu cầu xem trực tiếp các trận đấu hoặc tham gia cá cược bóng đá của người hâm mộ.

Ví dụ về trang web cá độ giả mạo tại Việt Nam yêu cầu người dùng đăng nhập để tham gia cá cược. Ảnh: Kaspersky/Vietnamnet

Một trong những thủ đoạn phổ biến là tạo các trang web quảng cáo phát sóng miễn phí các trận đấu. Sau khi truy cập, người dùng được yêu cầu đăng ký tài khoản và thanh toán bằng tiền điện tử để mua các gói dịch vụ được quảng bá là "quyền truy cập trọn đời".

Tuy nhiên, sau khi thanh toán, nạn nhân không chỉ có nguy cơ mất tiền mà còn bị lộ các thông tin quan trọng như địa chỉ email, tên đăng nhập và mật khẩu.

Bên cạnh đó, nhiều website cá cược giả mạo cũng được thiết kế với giao diện chuyên nghiệp, yêu cầu người dùng cung cấp họ tên, số điện thoại, email và thông tin đăng nhập.

Nếu sử dụng cùng một mật khẩu cho nhiều dịch vụ, người dùng có thể đối mặt nguy cơ bị chiếm quyền kiểm soát các tài khoản ngân hàng, ví điện tử hoặc mạng xã hội.

Ngoài các website giả mạo, tội phạm mạng còn phát tán email quảng cáo dịch vụ dự đoán kết quả World Cup với độ chính xác cao, sử dụng ngôn từ mang tính thúc giục để tạo tâm lý khẩn cấp. Trong một trường hợp được Kaspersky ghi nhận, người nhận được yêu cầu trả 200 đô la Úc để mua các báo cáo phân tích trận đấu.

Bà Olga Altukhova, Chuyên gia Phân tích Nội dung Web cấp cao tại Kaspersky cho biết, các đối tượng lừa đảo đang tận dụng thói quen theo dõi World Cup trên môi trường trực tuyến để tiếp cận nạn nhân. Theo bà, số lượng các trang web giả mạo cung cấp dịch vụ xem trực tiếp và cá cược bằng nhiều ngôn ngữ đang gia tăng đáng kể.

Các chuyên gia khuyến cáo người dùng chỉ truy cập các nền tảng phát sóng chính thức, kiểm tra kỹ địa chỉ website trước khi đăng nhập hoặc cung cấp thông tin cá nhân, kích hoạt xác thực hai lớp cho các tài khoản quan trọng và sử dụng các giải pháp bảo mật có khả năng phát hiện, ngăn chặn các cuộc tấn công lừa đảo trực tuyến.