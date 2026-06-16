Website phát sóng lậu, trá hình cá độ bùng phát mùa World Cup 2026

(GLO)- World Cup 2026 đang diễn ra sôi động, kéo theo sự gia tăng mạnh mẽ của các website phát sóng bóng đá trái phép. Đáng lo ngại, nhiều trang web không chỉ vi phạm bản quyền mà còn trở thành công cụ dẫn dụ người dùng vào các hoạt động cá độ, cờ bạc và lừa đảo trực tuyến.

Theo ghi nhận, chỉ cần tìm kiếm các từ khóa quen thuộc như “Xôi Lạc”, “90phut” hay “Cakhia”, người dùng dễ dàng bắt gặp hàng loạt website phát sóng lậu các trận đấu World Cup.

Khi một tên miền bị chặn, các đối tượng nhanh chóng tạo ra tên miền mới hoặc thay đổi địa chỉ truy cập để tiếp tục hoạt động, khiến công tác quản lý gặp nhiều khó khăn.

Website bóng đá lậu tràn lan dịp World Cup. Ảnh: Trung Nam/Dân Trí

Các chuyên gia an ninh mạng cảnh báo mục tiêu thực sự của những website này không phải phục vụ cộng đồng người hâm mộ bóng đá miễn phí như quảng bá, mà là tận dụng lượng truy cập lớn để kiếm tiền bất hợp pháp.

Giao diện các trang thường dày đặc quảng cáo, cửa sổ bật lên và đường dẫn chuyển hướng tới các website cá độ bóng đá, game bài trực tuyến hoặc các liên kết tiềm ẩn nguy cơ phát tán mã độc.

Đầu tháng 6 vừa qua, tại hội nghị sơ kết thực hiện Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng chức năng cho biết đã phát hiện 2.036 vụ việc có dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường mạng và chặn hoàn toàn 1.073 website vi phạm. Trong đó có 612 website phát sóng truyền hình, bóng đá trái phép; đồng thời khởi tố 44 vụ án hình sự liên quan.

Ông Trương Đức Lượng - Giám đốc điều hành Công ty Cổ phần An ninh mạng Việt Nam (VSEC) - nhận định các website phát sóng lậu hiện đã vượt ra ngoài phạm vi vi phạm bản quyền thông thường, trở thành công cụ hỗ trợ cho các tổ chức tội phạm trên không gian mạng.

Theo ông, nội dung bóng đá miễn phí được sử dụng như “mồi nhử” để thu hút hàng triệu lượt truy cập, từ đó quảng bá cho các hoạt động cá độ, lừa đảo và cờ bạc trực tuyến.

Người xem bóng đá lậu cũng đối mặt với nhiều rủi ro. Chỉ một cú nhấp chuột vào các quảng cáo “kèo ngon”, “nhận thưởng” hay “khuyến mãi đặc biệt”, người dùng có thể bị dẫn tới các hệ thống cá độ hoặc vô tình cài đặt phần mềm độc hại đánh cắp dữ liệu cá nhân.

Các chuyên gia cho rằng việc ngăn chặn website bóng đá lậu không chỉ nhằm bảo vệ bản quyền mà còn góp phần triệt phá hệ sinh thái tiếp tay cho cá độ, lừa đảo trực tuyến, bảo đảm môi trường mạng an toàn cho người dùng trong mùa World Cup 2026.