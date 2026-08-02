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Nhật thực toàn phần hiếm gặp sẽ xuất hiện vào ngày 12-8

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo SK&ĐS, Times of India, AP)

(GLO)- Ngày 12-8-2026, một trong những hiện tượng thiên văn đáng chú ý nhất của năm 2026 sẽ diễn ra khi nhật thực toàn phần xuất hiện trên một dải hẹp kéo dài từ Bắc Cực qua Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương đến miền Bắc Tây Ban Nha và một phần Bồ Đào Nha.

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Nhật thực toàn phần tại Dallas, Mỹ, ngày 8-4-2024. Ảnh: NASA

Đây là sự kiện được cộng đồng khoa học và những người yêu thiên văn trên thế giới đặc biệt quan tâm. Theo Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), nhật thực toàn phần là hiện tượng xảy ra khi Mặt Trăng di chuyển vào giữa Trái Đất và Mặt Trời, che khuất hoàn toàn Mặt Trời đối với những khu vực nằm trong vùng bóng tối toàn phần.

Theo NASA, thời gian quan sát nhật thực toàn phần lần này sẽ khác nhau tùy từng địa điểm. Tại một số khu vực ở Greenland và Bắc Đại Tây Dương, hiện tượng có thể kéo dài hơn 2 phút, trong khi tại miền Bắc Tây Ban Nha, thời gian Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn chỉ kéo dài vài chục giây do hiện tượng diễn ra gần thời điểm Mặt Trời lặn.

Trong thời gian nhật thực đạt cực đại, bầu trời sẽ tối đi như lúc chạng vạng giữa ban ngày, nhiệt độ môi trường có thể giảm nhẹ và người quan sát có cơ hội nhìn thấy vành nhật hoa (lớp khí quyển ngoài cùng của Mặt Trời) vốn chỉ có thể quan sát bằng mắt thường khi Mặt Trời bị che khuất hoàn toàn.

Đây cũng là lần đầu tiên sau hơn một thế kỷ người dân tại khu vực lục địa của Tây Ban Nha có cơ hội quan sát nhật thực toàn phần. Theo các nhà thiên văn học, sự kiện dự kiến sẽ thu hút đông đảo du khách và giới quan sát thiên văn đến các địa điểm nằm trên đường đi của bóng tối.

Ngoài khu vực nằm trong vùng nhật thực toàn phần, nhiều nơi khác ở châu Âu, Tây Bắc châu Phi, Greenland, Iceland, Bắc Đại Tây Dương cũng như một phần Bắc Mỹ sẽ quan sát được nhật thực một phần với mức độ che khuất khác nhau.

NASA cho biết, sau sự kiện này, thế giới sẽ đón hiện tượng nhật thực toàn phần khác vào ngày 2-8-2027. Khi đó, dải bóng tối sẽ đi qua Nam châu Âu, Bắc Phi và Trung Đông, với thời gian nhật thực toàn phần tại một số khu vực kéo dài hơn 6 phút. Đây được xem là một trong những hiện tượng thiên văn ấn tượng nhất của thế kỷ XXI.

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