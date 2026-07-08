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Google Translate chuẩn bị 'lột xác' với diện mạo mới

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Sau nhiều năm gần như giữ nguyên thiết kế, Google Translate đang được thử nghiệm một giao diện mới trên Android.

Mặc dù đáp ứng đầy đủ các tiêu chí của một ứng dụng dịch thuật lý tưởng, giao diện người dùng của Google Translate đã không được cập nhật trong một thời gian dài. Tuy nhiên, điều đó có thể sớm thay đổi.

Giao diện mới của Google Translate

Nếu là người thường xuyên sử dụng các ứng dụng của Google, có lẽ nhiều người nhận thấy Google Translate trông khá lỗi thời so với các ứng dụng khác. Màn hình chính và các yếu tố giao diện của nó hầu như không thay đổi trong những năm qua. Gần đây, công ty đã bắt đầu chú ý đến ứng dụng dịch thuật của mình, với một giao diện hiện đại được cho là đã xuất hiện trong phiên bản 10.25.

Giao diện được làm mới của Google Translate trên Android
Giao diện được làm mới của Google Translate trên Android

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH ANDROID AUTHORITY

Hiện tại, khi mở ứng dụng Google Translate, người dùng sẽ thấy một ô nhập liệu lớn, hộp chọn ngôn ngữ ở phía dưới và bốn tab chức năng. Trong phiên bản mới, ô nhập liệu văn bản đã được thu nhỏ lại, tạo không gian cho các yếu tố quan trọng khác. Hai phím tắt ngữ cảnh cũng đã được thêm vào giúp người dùng tiếp tục luyện tập ngôn ngữ hoặc cuộc hội thoại trước đó.

Hộp chọn ngôn ngữ đã được di chuyển lên đầu cửa sổ, trong khi bốn tab chức năng đã được chuyển vào một thanh hình viên thuốc, tương tự như thanh trong ứng dụng Now Playing. Tên của các tab cũng đã được cập nhật thành Translate, Live, Camera và Practice.

Những cải tiến quan trọng khác

Ngoài những thay đổi rõ rệt, còn có một số nâng cấp nhỏ nhưng quan trọng khác. Hộp nhập liệu hiện chứa ba thành phần: menu ba chấm, nút dán và biểu tượng micrô. Nhấn vào biểu tượng ba chấm sẽ hiển thị tùy chọn mô hình dịch và chữ viết tay. Biểu tượng ngôi sao hiển thị các bản dịch đã lưu và được thay thế bằng biểu tượng menu, cho phép người dùng truy cập vào lịch sử dịch và bản ghi đã lưu.

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Giao diện khi nhập liệu cũng đã được cải tiến, với hộp chọn ngôn ngữ được ghim ở trên cùng và hiển thị các bản dịch gần đây, tương tự như cách hiển thị tìm kiếm gần đây trong trình duyệt Chrome.

Mặc dù Google Translate đã đến lúc cần nâng cấp giao diện, nhưng các báo cáo cho thấy ứng dụng cũng cần cải thiện chất lượng dịch. Nhiều người đã chỉ ra rằng ứng dụng hoạt động không tốt trong thời gian gần đây khi làm thay đổi ý nghĩa cốt lõi của câu. Nguyên nhân có thể do sự tích hợp của trí tuệ nhân tạo (AI) Gemini, tuy giúp cải thiện cấu trúc câu nhưng cũng khiến ứng dụng không còn dịch từng từ một cách chính xác. Vì vậy, nhiều người mong muốn có một công tắc thủ công để lựa chọn giữa bản dịch do AI hỗ trợ và bản dịch truyền thống.

Theo Kiến Văn (TNO)

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