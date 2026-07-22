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Lời cảnh báo tới những ai đang sử dụng phần mềm nén file 7-Zip

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Chỉ mở một tệp nén thông thường, lỗ hổng trên 7-Zip khiến điện thoại và máy tính bị chiếm quyền kiểm soát?

Nhờ độ phổ biến vượt trội, phần mềm nén dữ liệu 7-Zip đã trở thành mục tiêu thường xuyên của các cuộc tấn công mạng. Các nhà nghiên cứu bảo mật vừa phát hiện một lỗ hổng nghiêm trọng nằm ở quy trình giải nén dữ liệu XZ. Sự cố tràn bộ nhớ đệm (heap-based buffer overflow) này có thể tạo điều kiện cho kẻ tấn công thực thi mã độc từ xa. Chỉ cần người dùng vô tình mở một tệp nén gài bẫy, mã độc sẽ tự động chạy với đầy đủ quyền hạn hệ thống.

Lý do 7-Zip thiếu tính năng tự cập nhật và nguy cơ đe dọa đa nền tảng

Lỗ hổng này được theo dõi dưới mã CVE-2026-14266, xuất hiện do tệp nén chứa luồng dữ liệu XZ được can thiệp đặc biệt. Khi nạn nhân truy cập trang web độc hại hoặc mở tệp tin bị cài cắm mã độc, kẻ gian sẽ dễ dàng vượt qua hàng rào an ninh. Sự cố được nhà nghiên cứu Landon Peng báo cáo từ đầu tháng 6 và đã được vá trên phiên bản 26.02. Mặc dù vậy, thông tin kỹ thuật chi tiết chỉ vừa được ZDI đăng tải công khai gần đây.

7-Zip chứa lỗ hổng nguy hiểm và cần được cập nhật khẩn cấp
7-Zip chứa lỗ hổng nguy hiểm và cần được cập nhật khẩn cấp

Do 7-Zip hoạt động đa nền tảng từ Windows, Linux, macOS cho đến BSD, phạm vi ảnh hưởng của kẽ hở này là rộng lớn. Thiết kế hướng tới sự nhẹ nhàng tối đa chính là lý do khiến phần mềm này không tích hợp hạ tầng tự động cập nhật. Do đó, hệ thống sẽ không tự vá lỗi mà bắt buộc người dùng hoặc quản trị viên phải tự tải và cài đặt bản nâng cấp mới một cách thủ công.

Sự phổ biến của 7-Zip trên cả máy tính cá nhân lẫn hệ thống máy chủ khiến một lỗ hổng chưa vá dễ dàng bùng phát thành sự cố quy mô lớn. Việc thiếu cơ chế tự động làm tăng nguy cơ cho những người dùng chậm cập nhật phần mềm. Không chỉ riêng 7-Zip, nhiều công cụ lưu trữ khác như WinRAR cũng thường xuyên trở thành tâm điểm của các cuộc tấn công mạng đe dọa dữ liệu.

Để đảm bảo an toàn, người dùng được khuyến cáo cần lập tức kiểm tra và nâng cấp 7-Zip lên phiên bản mới nhất. Việc chủ động cập nhật thủ công là cách duy nhất để lấp kín "cửa hậu" và ngăn chặn nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển. Đừng chủ quan trước các tệp nén lạ nhận được qua mạng để tránh biến thiết bị thành nạn nhân của kẻ xấu.

Theo Phong Đỗ (TNO)

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