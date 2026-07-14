(GLO)- Sáng 14-7, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) phối hợp với Trung tâm Vật lý Lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP) tổ chức khai mạc Trường học Vật lý Việt Nam lần thứ 32 (VSOP 32).

VSOP 32 diễn ra từ ngày 14 đến 23-7, quy tụ hơn 30 giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 7 quốc gia gồm Vương quốc Anh, Ý, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam.

VSOP 32 có sự tham gia giảng dạy của nhiều nhà khoa học quốc tế uy tín trong lĩnh vực Vật lý hạt và Vật chất tối, gồm: GS. Tae Jeong Kim (Đại học Hanyang, Hàn Quốc), GS. Tracy Slatyer (Viện Công nghệ Massachusetts, Hoa Kỳ), GS. Leif Lönnblad (Đại học Lund, Thụy Điển), PGS. TS. Manimala Mitra (Viện Vật lý, Ấn Độ), TS. Heribertus Bayu Hartanto (APCTP, Hàn Quốc, TS. Rakhi Mahbubani (Viện Ruđer Bošković, Croatia) và TS. Bryan Zaldívar (Viện Vật lý Corpuscular - IFIC-CSIC, Tây Ban Nha).

VSOP 32 có sự tham gia giảng dạy của nhiều nhà khoa học quốc tế uy tín trong lĩnh vực Vật lý hạt và Vật chất tối. Ảnh: An Nhiên

Với chủ đề tập trung vào Vật lý hạt và Vật chất tối, VSOP 32 năm nay kết hợp giữa các hướng nghiên cứu lý thuyết và thực nghiệm, giúp học viên tiếp cận những vấn đề quan trọng của vật lý năng lượng cao hiện đại.

Các nội dung chính, gồm: mô hình chuẩn của Vật lý hạt, phương pháp thực nghiệm và thống kê tại Máy gia tốc hạt lớn (LHC), sắc động lực học lượng tử, vật chất tối, các mô hình vật lý bên ngoài mô hình chuẩn, công cụ tính toán, phương pháp Monte Carlo và ứng dụng học máy trong nghiên cứu Vật lý hạt.

Thông qua hệ thống bài giảng chuyên sâu, học viên được trang bị những kiến thức cập nhật về các hướng nghiên cứu tiên tiến; đồng thời tiếp cận các phương pháp nghiên cứu hiện đại như mô phỏng, tính toán khoa học và phân tích dữ liệu.

VSOP là chương trình đào tạo khoa học thường niên do Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và ICISE tổ chức. Chương trình được khởi xướng từ năm 1994 bởi Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam với mục tiêu tạo môi trường học thuật chuyên sâu dành cho sinh viên, học viên cao học và các nhà nghiên cứu trẻ yêu thích Vật lý, giúp họ tiếp cận những kiến thức mới, phương pháp nghiên cứu tiên tiến và mở rộng kết nối với cộng đồng khoa học quốc tế.

Điểm nổi bật của VSOP là khả năng kết nối nền tảng kiến thức ở bậc đại học với các hướng nghiên cứu đang được triển khai tại những trường đại học và trung tâm khoa học hàng đầu thế giới.

Không chỉ cung cấp kiến thức chuyên môn, chương trình còn tạo điều kiện để học viên trao đổi trực tiếp với các nhà khoa học quốc tế, tìm hiểu kinh nghiệm nghiên cứu, phát triển kỹ năng học thuật và xây dựng định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực khoa học cơ bản.

Bên cạnh hoạt động đào tạo, VSOP còn là diễn đàn thúc đẩy giao lưu và hợp tác giữa các nhà khoa học trẻ Việt Nam với cộng đồng nghiên cứu quốc tế. Các hoạt động học thuật và ngoại khóa trong khuôn khổ chương trình góp phần tạo môi trường trao đổi cởi mở, tăng cường sự kết nối giữa giảng viên và học viên, từ đó mở ra những cơ hội hợp tác nghiên cứu lâu dài.

VSOP 32 diễn ra từ ngày 14 đến 23-7, quy tụ hơn 30 giảng viên, nhà nghiên cứu trẻ và học viên đến từ 7 quốc gia gồm Vương quốc Anh, Ý, Nga, Ấn Độ, Nhật Bản, Malaysia và Việt Nam. Ảnh: An Nhiên

Sau hơn 30 năm tổ chức, VSOP trở thành một trong những chương trình đào tạo chuyên sâu có uy tín về Vật lý tại Việt Nam. Nhiều học viên trưởng thành từ chương trình đã tiếp tục theo đuổi con đường nghiên cứu khoa học, nhận học bổng đào tạo tiến sĩ, sau tiến sĩ tại các trường đại học và viện nghiên cứu hàng đầu thế giới; đồng thời đóng góp vào sự phát triển của ngành Vật lý trong nước và quốc tế.

Thông qua VSOP 32, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam, ICISE và APCTP tiếp tục khẳng định vai trò trong việc thúc đẩy giáo dục khoa học, hỗ trợ thế hệ nghiên cứu trẻ và xây dựng cầu nối hợp tác khoa học giữa Việt Nam với cộng đồng quốc tế.