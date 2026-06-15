ICISE đứng thứ 6 tại Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học Vật lý

(GLO)- Theo bảng xếp hạng của Nature Index, Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) hiện đứng thứ 6 tại Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học Vật lý, giai đoạn từ ngày 1-2-2025 đến 31-1-2026.

TS. Trần Thanh Sơn - Phó Giám đốc ICISE - cho biết, thành tích này được ghi nhận thông qua 7 công bố khoa học trên các tạp chí quốc tế uy tín hàng đầu thế giới, gồm: Nature, Physical Review Letters, The Astrophysical Journal Letters, Astronomy & Astrophysics và European Physical Journal C.

ICISE xếp hạng thứ 6 tại Việt Nam trong lĩnh vực Khoa học Vật lý, theo Nature Index. Ảnh: ICISE

Kết quả trên phản ánh những đóng góp nổi bật của các nhóm nghiên cứu thuộc Viện Nghiên cứu Khoa học và Giáo dục liên ngành (IFIRSE) trực thuộc ICISE trong hoạt động nghiên cứu khoa học cơ bản; đồng thời cho thấy hiệu quả của các chương trình hợp tác quốc tế và những nỗ lực xây dựng môi trường học thuật chất lượng cao tại ICISE.

Việc được Nature Index ghi nhận đã phản ánh chất lượng và hiệu quả nghiên cứu của các nhóm nghiên cứu thuộc IFIRSE. Qua đó, khẳng định vai trò của ICISE trong việc thúc đẩy hợp tác khoa học quốc tế, tạo môi trường thuận lợi cho các nghiên cứu có tầm ảnh hưởng và đóng góp vào sự phát triển của khoa học cơ bản tại Việt Nam.

Các nhà khoa học trong nước và quốc tế thực hiện nghiên cứu trong lĩnh vực Khoa học Vật lý. Ảnh: ICISE

Được biết, Nature Index là cơ sở dữ liệu và hệ thống theo dõi kết quả nghiên cứu khoa học uy tín trên thế giới, đánh giá các tổ chức nghiên cứu dựa trên các công bố được đăng tải trên nhóm tạp chí khoa học chất lượng cao thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chỉ số này được cộng đồng khoa học quốc tế sử dụng rộng rãi để phản ánh mức độ đóng góp và ảnh hưởng của các cơ sở nghiên cứu đối với sự phát triển khoa học toàn cầu.

Kể từ năm 2013, ICISE chào đón hơn 19.000 nhà khoa học đến từ 62 quốc gia, trong đó có 19 chủ nhân Giải Nobel. Đây không chỉ là niềm tự hào của tỉnh Gia Lai, còn là biểu tượng sinh động cho tinh thần kết nối tri thức và cống hiến vì sự phát triển bền vững.