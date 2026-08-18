Máy bay điện lớn nhất thế giới bay 27 phút, tốn chưa tới 5 USD tiền điện

(GLO)- Máy bay X1 - được nhà sản xuất giới thiệu là máy bay chạy hoàn toàn bằng pin lớn nhất thế giới từng cất cánh - vừa hoàn thành chuyến bay thử đầu tiên kéo dài 27 phút tại Mỹ, với lượng điện tiêu thụ trị giá khoảng 5 USD.

Hãng hàng không công nghệ Heart Aerospace vừa thực hiện thành công chuyến bay đầu tiên của máy bay thử nghiệm X1 tại Sân bay Quốc tế Plattsburgh, bang New York (Mỹ). Chuyến bay có phi công điều khiển kéo dài 27 phút, máy bay đạt độ cao khoảng 1.100 feet (335 m) so với mặt đất.

Máy bay điện X1 trong chuyến bay thử nghiệm tại Mỹ. Ảnh: IOplus/VTC News

Theo Heart Aerospace, X1 sử dụng hoàn toàn năng lượng từ pin. Trong chuyến thử, hệ thống động lực điện cung cấp công suất hơn 1 MW. Đáng chú ý, lượng điện sử dụng cho toàn bộ chuyến bay trị giá khoảng 5 USD.

X1 có sải cánh 106 feet (hơn 32 m), chiều dài từ mũi đến đuôi 76 feet (hơn 23 m), trọng lượng khi cất cánh hơn 25.000 pound, tương đương trên 11,3 tấn. Với các thông số này, Heart Aerospace cho biết, X1 là máy bay chạy hoàn toàn bằng pin lớn nhất từng bay.

Chuyến bay được thực hiện theo chứng nhận đủ điều kiện bay đặc biệt dành cho hạng mục thử nghiệm của Cục Hàng không Liên bang Mỹ (FAA). Quá trình thử nghiệm gồm các giai đoạn lăn bánh, cất cánh, lấy độ cao, thực hiện các thao tác trên không và hạ cánh. Mục tiêu là chứng minh khả năng bay hoàn toàn bằng điện ở quy mô tương ứng với máy bay thương mại.

X1 không phải mẫu máy bay được phát triển để chở khách thương mại mà đóng vai trò phương tiện thử nghiệm công nghệ. Dữ liệu thu được từ chương trình X1 sẽ phục vụ quá trình phát triển ES-30 - mẫu máy bay khu vực 30 chỗ ngồi sử dụng công nghệ hybrid - điện mà Heart Aerospace đang theo đuổi.

Theo kế hoạch của hãng, ES-30 được thiết kế để phục vụ các đường bay khu vực, tận dụng động cơ điện nhằm giảm chi phí năng lượng và bảo dưỡng so với máy bay truyền thống. Heart Aerospace đặt mục tiêu giảm hơn 40% chi phí vận hành máy bay so với các dòng máy bay khu vực hiện nay.

Hiện Heart Aerospace đang chế tạo chiếc ES-30 tiền sản xuất đầu tiên tại cơ sở ở Los Angeles (Mỹ). Theo kế hoạch được công bố, hoạt động bay thử dự kiến bắt đầu vào năm 2028 và hãng hướng tới đưa mẫu máy bay này vào khai thác thương mại từ năm 2031.

Thành công của chuyến bay X1 được xem là một bước tiến của ngành hàng không điện, khi công nghệ động lực sử dụng pin được thử nghiệm trên một máy bay có kích thước và trọng lượng gần với phân khúc máy bay thương mại khu vực.

Tuy nhiên, X1 hiện vẫn là máy bay thử nghiệm. Việc ứng dụng rộng rãi máy bay điện chở khách còn phụ thuộc vào quá trình phát triển, thử nghiệm và chứng nhận các mẫu máy bay thương mại trong những năm tới.