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Greenland và Nam Cực mất hơn 11.000 tỷ tấn băng trong 45 năm

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, VTC News, AP)

(GLO)- Theo một nghiên cứu quốc tế dựa trên dữ liệu vệ tinh, Greenland và Nam Cực đã mất tổng cộng khoảng 11.309 tỷ tấn băng trong giai đoạn 1979-2023, góp phần khiến mực nước biển trung bình toàn cầu tăng khoảng 3,14 cm.

Nghiên cứu được công bố ngày 16-9 trên tạp chí Scientific Data, do nhóm nhà khoa học thuộc chương trình Đối sánh Cân bằng Khối lượng Dải băng (IMBIE) thực hiện.

Nhóm nghiên cứu tổng hợp 42 ước tính độc lập, sử dụng dữ liệu từ 27 nhiệm vụ vệ tinh để theo dõi biến động khối lượng băng tại Greenland và Nam Cực trong nhiều thập kỷ.

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Băng trôi nổi trên vịnh hẹp ở Nuuk, Greenland. Ảnh: Reuters

Kết quả cho thấy khoảng 60% lượng băng mất đi tại Greenland và 40% từ Nam Cực. Trong toàn bộ giai đoạn nghiên cứu, lượng băng mất tại 2 khu vực đã làm mực nước biển toàn cầu tăng khoảng 31,4 mm.

Tốc độ tan băng tăng rõ rệt từ những năm 1990 và cao hơn khoảng 4 lần trong thập niên 2010 so với thập niên 1980.

Đáng chú ý, khoảng 84% lượng băng mất đi xuất phát từ các quá trình động lực học, chủ yếu do sông băng dịch chuyển nhanh hơn và đưa băng ra đại dương.

Nghiên cứu ghi nhận tốc độ mất băng chậm lại trong giai đoạn 2020-2023. Tuy nhiên, các nhà khoa học cho rằng đây chủ yếu là biến động ngắn hạn, chưa cho thấy xu hướng dài hạn đã đảo chiều.

Tại phía Đông Nam Cực, lượng tuyết rơi cao bất thường đã bù đắp một phần lượng băng mất ở những khu vực khác, trong khi tại Greenland, điều kiện mùa Hè tương đối ôn hòa làm giảm lượng băng tan trên bề mặt.

Theo kết quả nghiên cứu, phần đóng góp vào mực nước biển từ Greenland và Nam Cực tương đương khoảng 25% tổng mực nước biển dâng được ghi nhận trong thời kỳ này.

Các nhà khoa học ước tính, mỗi 1 cm mực nước biển dâng có thể khiến thêm 2-3 triệu người đối mặt với nguy cơ ngập lụt ven biển hằng năm.

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