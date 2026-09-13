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Từ ngày 15-11: Bắc Kinh cấm bay và sở hữu drone trên toàn thành phố

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, THX)

(GLO)- Từ ngày 15-11, Bắc Kinh sẽ cấm hoạt động bay bằng thiết bị bay không người lái (drone) trên toàn thành phố, đồng thời cấm sở hữu, lưu giữ, vận chuyển hoặc mang drone và các bộ phận cốt lõi vào địa bàn, trừ những trường hợp được pháp luật cho phép.

Bắc Kinh Nhật Báo ngày 13-9 đưa tin, quy định sửa đổi về quản lý thiết bị bay không người lái được Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân thành phố Bắc Kinh khóa XVI thông qua ngày 11-9, tại kỳ họp thứ 26, và sẽ có hiệu lực từ ngày 15-11.

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Drone thực hiện nhiệm vụ giám sát và tuần tra thông minh gần Công viên Triển lãm vườn Bắc Kinh ngày 16-11-2023. Ảnh: TÂN HOA XÃ

Theo quy định mới, toàn bộ địa giới hành chính Bắc Kinh được xác định là vùng trời quản chế đối với drone.

Hoạt động bay bằng thiết bị này trong thành phố bị cấm, đồng thời cá nhân và tổ chức không được sở hữu hoặc lưu giữ drone và các bộ phận cốt lõi, cũng như không được lập địa điểm lưu trữ các thiết bị này nếu không thuộc trường hợp được pháp luật cho phép.

Việc vận chuyển hoặc mang drone và các bộ phận cốt lõi vào địa phận Bắc Kinh cũng bị nghiêm cấm.

Để xử lý số drone đang được cá nhân sở hữu trước khi quy định mới có hiệu lực, chính quyền Bắc Kinh đưa ra các phương án, gồm: bán lại cho doanh nghiệp được chính quyền các quận xác nhận; giao nộp tại các điểm thu hồi do chính quyền tổ chức; gửi qua dịch vụ bưu điện đến địa chỉ bên ngoài Bắc Kinh; tự mang thiết bị ra khỏi thành phố.

Sau khi quy định mới có hiệu lực, người điều khiển drone trái phép có thể bị yêu cầu dừng hoạt động, tịch thu thiết bị và phạt tiền.

Hành vi sở hữu, lưu giữ hoặc trái phép đưa drone và các bộ phận cốt lõi vào Bắc Kinh cũng có thể bị tịch thu thiết bị và xử phạt; mức phạt đối với cá nhân có thể lên tới 5.000 nhân dân tệ (khoảng 745 USD), trong khi tổ chức có thể bị phạt tới 50.000 nhân dân tệ (khoảng 7.450 USD).

Những trường hợp vi phạm đủ dấu hiệu cấu thành tội phạm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo pháp luật Trung Quốc.

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