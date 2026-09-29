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Apple tăng thêm lớp bảo vệ trẻ em trên iPhone, iPad

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VietnamPlus, TTO, Apple)

(GLO)- Apple đã triển khai loạt tính năng mới nhằm tăng cường bảo vệ trẻ em trên iPhone, iPad và Mac, cho phép phụ huynh kiểm soát nội dung trẻ tiếp cận, người trẻ có thể liên lạc và thời gian sử dụng các ứng dụng.

Các tính năng được tích hợp trong iOS 27, iPadOS 27 và macOS 27, sau khi được Apple giới thiệu từ tháng 6-2026.

Một trong những tính năng mới là Hỏi để duyệt (Ask to browse), cho phép phụ huynh yêu cầu trẻ xin phép trước khi truy cập một trang web mới trên trình duyệt Safari.

Cha mẹ cũng có thể lựa chọn những ứng dụng mà trẻ được phép sử dụng ngay khi thiết lập tài khoản trẻ em và bổ sung thêm ứng dụng khi cần.

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Biểu tượng Apple tại cửa hàng ở Brussels, Bỉ. Ảnh: THX/TTXVN

Apple cũng mở rộng tính năng Liên lạc an toàn (Communication safety). Bên cạnh cơ chế phát hiện và can thiệp đối với nội dung khỏa thân, tính năng này nay có thể phát hiện và ngăn trẻ tiếp cận hình ảnh hoặc video có nội dung máu me, bạo lực được chia sẻ.

Phụ huynh cũng có thể yêu cầu phê duyệt các liên hệ mới mà trẻ muốn kết nối.

Về thời gian sử dụng thiết bị, tính năng Thời gian cho phép (Time allowances) cho phép cha mẹ đặt giới hạn hằng ngày đối với ba nhóm ứng dụng, gồm mạng xã hội, trò chơi và giải trí.

Apple cung cấp mức thời gian gợi ý dựa trên hướng dẫn của các chuyên gia về sức khỏe và phát triển trẻ em.

Phụ huynh cũng có thể thiết lập lịch để kiểm soát thời điểm trẻ được sử dụng các ứng dụng trong ngày hoặc trong tuần.

Trong khi đó, thời gian sử dụng (Screen Time) được thiết kế lại, cung cấp tổng quan về mức độ sử dụng thiết bị và những ứng dụng trẻ sử dụng nhiều nhất, đồng thời cho phép phụ huynh điều chỉnh quyền truy cập nhanh hơn.

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