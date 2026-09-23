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Google Maps chưa phải là công cụ bản đồ mạnh nhất của Google

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Nếu Google Maps giúp tìm đường nhanh chóng, Google Earth lại mở ra cách khám phá địa hình và hình ảnh vệ tinh.

Ra mắt vào ngày 8.2.2005, Google Maps tập trung vào việc cung cấp bản đồ tương tác thân thiện với người dùng. Ứng dụng này không chỉ giúp người dùng tìm đường lái xe mà còn cung cấp thông tin về các doanh nghiệp và địa danh.

Nhiều người chỉ nghĩ đến Google Maps mà không còn nhớ đến Google Earth. ẢNH: REUTERS
Nhiều người chỉ nghĩ đến Google Maps mà không còn nhớ đến Google Earth. ẢNH: REUTERS

Qua nhiều năm, Google Maps đã phát triển với nhiều tính năng mới như hiển thị tình trạng giao thông, phí cầu đường, thông tin về camera bắn tốc độ, chỉ dẫn phương tiện công cộng, chế độ xem đường phố và thậm chí là điều hướng thực tế tăng cường. Tuy nhiên, ứng dụng này gần đây đã bị MapQuest soán ngôi trong lĩnh vực du lịch.

Trong khi đó, Google Earth được chính thức ra mắt vào ngày 28.6.2005 nhằm mang đến cho người dùng một chương trình để khám phá thế giới trong môi trường 3D. Được phát triển bởi công ty Keyhole vào những năm 1990, Google Earth cung cấp hình ảnh vệ tinh chi tiết, mô tả địa hình chính xác và mô hình hóa các tòa nhà ở một số thành phố. Ứng dụng không chỉ phục vụ cho mục đích giải trí mà còn hỗ trợ các chính phủ trong việc ứng phó với các thảm họa tự nhiên, như cơn bão Katrina.

Hơn nữa, người dùng Google Earth còn có thể tạo bản đồ tùy chỉnh và mô hình hóa các đối tượng của riêng mình. Nhiều nhà sáng tạo nội dung đã sử dụng công cụ này để kết hợp các câu chuyện với dữ liệu, như Jon Bois từ kênh YouTube Secret Base.

Ở thời điểm hiện tại, Google Earth tiếp tục phát triển với các tính năng mới và tích hợp trợ lý AI Gemini, cung cấp các gói đăng ký cho người dùng doanh nghiệp với giá bắt đầu từ 75 USD/tháng.

Với những tính năng độc đáo và sự phát triển không ngừng, cả Google Maps và Google Earth đều khẳng định vị thế quan trọng của Google trong việc cung cấp thông tin địa lý và trải nghiệm khám phá thế giới.

Theo Kiến Văn (TNO)

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