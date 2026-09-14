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Internet vệ tinh 1,13 triệu đồng/tháng: Starlink đang nhắm tới khách hàng nào ở Việt Nam?

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Starlink.com, Vietnamnet)

(GLO)- Với mức cước từ hơn 1,13 triệu đồng/tháng cùng chi phí mua thiết bị ban đầu, Internet vệ tinh Starlink có nhiều dư địa ở những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất còn hạn chế, trên biển hoặc trong các tình huống cần đường truyền dự phòng.

Starlink đã bắt đầu cung cấp dịch vụ Internet vệ tinh tại Việt Nam, mở thêm một lựa chọn kết nối Internet dựa trên hệ thống vệ tinh quỹ đạo thấp (LEO).

Theo thông tin được công bố trên hệ thống của Starlink, gói Gia đình tốc độ tối đa 100 Mbps có giá 1.131.990 đồng/tháng. Gói Gia đình tốc độ tối đa trên 400 Mbps có giá 1.711.100 đồng/tháng. Cả hai gói đều cung cấp dữ liệu không giới hạn.

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Internet vệ tinh Starlink có nhiều dư địa ở những nơi hạ tầng viễn thông mặt đất còn hạn chế, trên biển. Ảnh chụp màn hình

Bên cạnh cước thuê bao, người dùng phải trang bị bộ thiết bị đầu cuối để kết nối với hệ thống vệ tinh. Mức đầu tư ban đầu vì vậy cũng là yếu tố cần tính đến khi lựa chọn dịch vụ.

Với mức cước trên 1 triệu đồng mỗi tháng, Starlink không có nhiều lợi thế nếu đặt cạnh Internet cáp quang tại các thành phố, nơi người dân đã có nhiều lựa chọn với chi phí thấp hơn.

Điểm mạnh của Starlink nằm ở khả năng cung cấp kết nối tại những địa bàn mà việc kéo cáp hoặc xây dựng hạ tầng viễn thông mặt đất gặp khó khăn. Người dùng ở vùng sâu, vùng xa, khu vực địa hình phức tạp hoặc nơi chất lượng kết nối chưa đáp ứng nhu cầu có thể là nhóm có lý do rõ ràng hơn để cân nhắc dịch vụ này.

Theo thông tin từ cơ quan quản lý viễn thông được báo chí dẫn lại, Starlink được kỳ vọng bổ sung khả năng cung cấp băng rộng tại những khu vực đặc biệt khó khăn, ít người sinh sống; đồng thời phục vụ kết nối trên biển, trên không và làm phương án dự phòng khi hạ tầng mạng mặt đất gặp sự cố.

Internet vệ tinh có một ưu điểm quan trọng: thiết bị đầu cuối không cần kết nối trực tiếp với mạng cáp quang trên mặt đất.

Điều này mở ra khả năng sử dụng tại các khu vực cách xa trung tâm, nơi đầu tư hạ tầng viễn thông truyền thống không thuận lợi về mặt kỹ thuật hoặc kinh tế.

Một thị trường khác có thể hưởng lợi từ Internet vệ tinh là các phương tiện hoạt động trên biển.

Tàu cá, tàu vận tải, tàu du lịch và những phương tiện thường xuyên di chuyển ngoài vùng phủ sóng của mạng di động mặt đất có nhu cầu kết nối cho nhiều hoạt động như liên lạc, trao đổi dữ liệu và tiếp cận thông tin. Nhóm dịch vụ này có thiết bị và chính sách giá riêng.

Starlink cũng có thể được quan tâm ở một nhóm khách hàng khác: những đơn vị cần duy trì kết nối ngay cả khi hạ tầng viễn thông trên mặt đất bị gián đoạn.

Trong các tình huống thiên tai, lũ lụt hoặc sự cố làm ảnh hưởng đến cáp quang, trạm phát sóng, một đường truyền vệ tinh độc lập với hạ tầng mặt đất có thể trở thành phương án dự phòng.

Đối với cơ quan, doanh nghiệp, tổ chức hoạt động tại những khu vực thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai hoặc có yêu cầu cao về tính liên tục của thông tin liên lạc, đây có thể là một giá trị mà Internet cáp quang thông thường khó đáp ứng một cách độc lập.

Với mức cước từ 1,13 triệu đồng/tháng, cùng chi phí đầu tư thiết bị ban đầu, Starlink tại Việt Nam nhiều khả năng sẽ tập trung vào những “khoảng trống kết nối” mà hạ tầng viễn thông truyền thống chưa đáp ứng tốt, hơn là cạnh tranh trực tiếp với Internet cáp quang đại trà.

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