FBI điều tra kho dữ liệu hơn 153 triệu bằng lái xe bị rao bán trên dark web

(GLO)- FBI đang điều tra sau khi một dịch vụ trên dark web rao bán dữ liệu được cho là hơn 153 triệu giấy phép lái xe của người dân Mỹ và Canada. Những dữ liệu được kiểm chứng bước đầu có dấu thời gian phù hợp với thời điểm người dân sử dụng giấy tờ tùy thân tại một số dịch vụ.

Ngày 2-9, Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cho biết đang xem xét vụ việc, sau khi nhà báo Brian Krebs phát hiện một dịch vụ trên dark web (mạng ẩn danh) rao bán các bản quét kỹ thuật số giấy phép lái xe của người dân Mỹ và Canada.

Trước đó, ông Brian Krebs nhận được thông tin về một dịch vụ mới có tên Nexus, được quảng bá trên một diễn đàn tội phạm mạng bằng tiếng Nga. Dịch vụ này chào bán quyền truy cập vào các bản quét giấy tờ tùy thân.

Ảnh minh họa: Azernews

Theo thông tin do Nexus công bố, kho dữ liệu gồm hơn 153 triệu giấy phép lái xe của người dân Mỹ và Canada, hơn 10 triệu thẻ căn cước, hơn 3 triệu giấy tờ đi lại và/hoặc giấy tờ nhận dạng quốc tế, cùng ít nhất 579.000 thẻ y tế.

Đây là số liệu do bên vận hành Nexus đưa ra, chưa phải số lượng người bị ảnh hưởng được cơ quan chức năng xác nhận.

Ông Brian Krebs cho biết đã kiểm tra các dữ liệu được rao bán và đối chiếu với hơn một chục người quen, gia đình sau khi được họ cho phép. Kết quả là có 9 người tìm thấy giấy phép lái xe của mình trong kho dữ liệu.

Những người này xác nhận thời điểm trên các bản quét phù hợp hoặc gần với thời điểm họ đi lại, thuê xe hoặc sử dụng giấy tờ tùy thân.

Một số bản ghi chứa nhiều hình ảnh của cùng một giấy phép lái xe, gồm ảnh mặt trước, mặt sau và các phiên bản được chụp bằng công nghệ hồng ngoại, tử ngoại. Các tệp hình ảnh có gắn ngày, giờ quét.

Một trường hợp được kiểm tra cho thấy, thời điểm trên bản quét giấy phép phù hợp với chuyến đi của ông vào tháng 6-2025. Một số người khác cho biết, thời gian trên dữ liệu trùng với thời điểm họ thuê xe.

Một nhà phân tích an ninh mạng khác cũng tìm thấy giấy phép lái xe của mình trong kho dữ liệu. Người này cho hay, thời điểm trên bản ghi phù hợp với chuyến đi đến Las Vegas để tham dự hội nghị an ninh mạng.

Trong chuyến đi, ông đã xuất trình giấy phép tại sân bay, một cơ sở lưu trú và một cơ sở kinh doanh tại Las Vegas, trong đó cơ sở kinh doanh có sử dụng công nghệ xác minh giấy tờ tùy thân của IDScan.net.

Từ các trường hợp được đối chiếu, Brian Krebs lần theo dấu vết đến IDScan.net, công ty cung cấp công nghệ quét và xác minh giấy tờ tùy thân có trụ sở tại Louisiana.

Được biết, IDScan.net cung cấp công nghệ xác minh danh tính cho nhiều doanh nghiệp và các hệ thống của công ty có khả năng quét giấy tờ bằng ánh sáng hồng ngoại và tử ngoại.

Công ty cũng cho biết đang điều tra vụ việc, nhưng chưa đưa ra kết luận về nguồn gốc hoặc phạm vi dữ liệu bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi thông tin được công bố, dịch vụ Nexus không còn truy cập được trên dark web. Trang này hiển thị thông báo cho biết, dịch vụ không còn hoạt động.

Hiện FBI chưa công bố số lượng giấy phép lái xe thực tế bị lộ, nguồn dữ liệu cũng như danh sách những cá nhân, tổ chức bị ảnh hưởng.