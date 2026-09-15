Washington xác nhận năng lực kiểm soát không gian trên quỹ đạo

(GLO)- Ngày 14-9, lần đầu Mỹ công khai xác nhận đã triển khai các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo Trái Đất, trong bối cảnh Washington ngày càng chú trọng khả năng bảo vệ các lực lượng và tài sản của nước này trước những mối đe dọa trong không gian.

Phát biểu tại Hội nghị Hàng không, Vũ trụ và Không gian mạng năm 2026 của Hiệp hội Lực lượng Không quân và Không gian Mỹ tại National Harbor, bang Maryland, Bộ trưởng Không quân Mỹ Troy Meink cho biết, Lực lượng Không gian Mỹ (USSF) hiện có các vũ khí kiểm soát không gian trên quỹ đạo, có khả năng bảo vệ lực lượng liên quân trước hành động thù địch của đối phương.

Tên lửa đẩy Falcon 9 mang theo 60 vệ tinh Starlink của SpaceX rời bệ phóng tại Trạm không quân Mũi Canaveral, bang Florida (Mỹ). Ảnh: AP/TTXVN

Đây là lần đầu một quan chức Lầu Năm Góc công khai xác nhận Mỹ đã triển khai loại vũ khí này trên quỹ đạo. Sau phát biểu của ông Meink, người phát ngôn USSF cũng xác nhận thông tin, đồng thời cho biết năng lực kiểm soát không gian có thể sử dụng cả phương tiện động năng và phi động năng, để phòng thủ hoặc tấn công.

Mỹ chưa công bố loại vũ khí cụ thể, số lượng, vị trí cũng như thời điểm các hệ thống được đưa lên quỹ đạo.

Ông Meink cũng không cho biết các hệ thống này đã được thử nghiệm hay sử dụng hay chưa; bởi việc tiết lộ chi tiết có thể làm giảm mục tiêu răn đe của việc công khai năng lực.

Theo USSF, từ lâu Washington theo dõi việc Nga và Trung Quốc phát triển các năng lực có thể đe dọa những hệ thống không gian của Mỹ.

USSF đánh giá, Trung Quốc đang phát triển và vận hành các năng lực trong không gian trong quá trình hiện đại hóa quân sự, trong khi Nga xem không gian là một lĩnh vực tác chiến.

Việc Mỹ công khai năng lực trên diễn ra trong bối cảnh vệ tinh ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với hoạt động quân sự, với các chức năng như định vị, liên lạc, tình báo, trinh sát và hỗ trợ xác định mục tiêu.

USSF cho hay, các năng lực kiểm soát không gian được xây dựng, nhằm bảo đảm khả năng hoạt động của Mỹ trong môi trường không gian ngày càng có nhiều thách thức.