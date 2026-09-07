Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Từ ngày 15-10-2026, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong 11 nhóm vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương sẽ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, với thời hạn từ đủ 2-5 năm.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân đã ký ban hành Thông tư số 52/2026/TT-BKHCN ngày 28/8/2026, quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương. Thông tư có hiệu lực từ 15-10-2026.

Quy định áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức làm việc tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ ở chính quyền địa phương.

khoa-hoc-cong-nghe.jpg
Người làm việc tại vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương sẽ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác. Ảnh minh họa: Bá Bính

Theo Thông tư 52, 11 nhóm vị trí công tác được đưa vào danh mục định kỳ chuyển đổi gồm:

1. Phân bổ, thẩm định nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo: Bao gồm tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá nhiệm vụ; thẩm định kinh phí; phân bổ kinh phí và ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

2. Đánh giá, thẩm định, giám định và chuyển giao công nghệ: Gồm thẩm định, cho ý kiến về công nghệ của dự án đầu tư; chấp thuận, cấp phép chuyển giao công nghệ hạn chế chuyển giao; cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại các giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ và đăng ký hoạt động đánh giá, giám định công nghệ.

3. Quản lý tổ chức khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo: Nhóm này bao gồm các công việc liên quan đến thành lập, đăng ký tổ chức khoa học và công nghệ; đăng ký văn phòng đại diện, chi nhánh; công nhận trung tâm nghiên cứu và phát triển; công nhận trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và các chủ thể khởi nghiệp sáng tạo; cấp, thay đổi hoặc cấp lại giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

4. Công nghệ cao, công nghệ chiến lược: Các vị trí thực hiện việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đối với tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ chiến lược thuộc diện phải chuyển đổi.

5. Năng lượng nguyên tử, an toàn bức xạ và hạt nhân: Bao gồm công việc cấp, sửa đổi, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép tiến hành công việc bức xạ; cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn bức xạ tại cơ sở tiến hành công việc bức xạ.

6. Sở hữu trí tuệ: Gồm các vị trí xử lý việc cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hành nghề dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp; cấp phó bản, cấp lại văn bằng bảo hộ; cấp hoặc cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp đồng chuyển quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp; quyết định bắt buộc chuyển giao quyền sử dụng sáng chế và một số nhiệm vụ liên quan khác.

7. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, đo lường, chất lượng: Các công việc thuộc nhóm này gồm chứng nhận chuẩn đo lường; chứng nhận, cấp thẻ kiểm định viên đo lường; cùng việc cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại hoặc thu hồi các giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm chất lượng sản phẩm, hàng hóa; giám định, chứng nhận sản phẩm và hệ thống quản lý.

8. Bưu chính: Các vị trí thực hiện cấp, sửa đổi, bổ sung, cấp lại và thu hồi giấy phép bưu chính thuộc diện định kỳ chuyển đổi.

9. Công nghệ số, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và giao dịch điện tử: Bao gồm các vị trí thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế chi tiết các dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước; thẩm định dự án ứng dụng công nghệ thông tin nhóm A tại địa phương và thẩm định phương án, giải pháp kỹ thuật, công nghệ đối với một số nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước.

10. Viễn thông: Bao gồm cấp, sửa đổi, gia hạn, cấp lại hoặc thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ viễn thông; cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ viễn thông; phân bổ, hoàn trả số thuê bao di động H2H theo phương thức đấu giá.

11. Tần số vô tuyến điện: Các vị trí thực hiện cấp, cấp lại, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, thu hồi giấy phép sử dụng tần số và thiết bị vô tuyến điện, cũng như xử lý đề nghị ngừng sử dụng tần số vô tuyến điện thuộc danh mục phải chuyển đổi.

Thông tư quy định thời hạn định kỳ chuyển đổi đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc các nhóm nêu trên là từ đủ 2-5 năm. Thời gian không làm việc thực tế theo quy định không được tính vào thời hạn chuyển đổi.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đổi là thời điểm văn bản điều động, bố trí hoặc phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền bắt đầu có hiệu lực.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Đưa công nghệ hiện diện trong sản phẩm nông sản chủ lực

Đưa công nghệ hiện diện trong sản phẩm nông sản chủ lực

(GLO)- Ứng dụng khoa học công nghệ, sản xuất theo tiêu chuẩn và xây dựng vùng nguyên liệu đang giúp nông nghiệp Gia Lai chuyển dần từ sản xuất theo kinh nghiệm sang sản xuất có kiểm soát, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu.

Có thể bạn quan tâm

Các Bộ trưởng G20 nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và khai thác tối đa lợi ích từ những công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Ảnh: VietnamPlus

G20 thống nhất nguyên tắc định hướng quản lý AI

Tin tức

(GLO)- Các Bộ trưởng G20 đã đạt đồng thuận về “các nguyên tắc Carolina đối với công nghệ mới nổi”, trong đó đề cao cách tiếp cận linh hoạt đối với trí tuệ nhân tạo (AI), ưu tiên sử dụng các quy định hiện hành và chỉ xây dựng quy định mới khi cần thiết.

ChatGPT, Claude và Grok đồng loạt gặp sự cố

ChatGPT, Claude và Grok đồng loạt gặp sự cố

Tin tức

(GLO)- Nhiều chatbot AI lớn đồng loạt gặp sự cố trong ngày 3-9, khiến người dùng tại nhiều khu vực không thể truy cập hoặc nhận phản hồi. ChatGPT, Claude và Grok là những dịch vụ bị ảnh hưởng rõ rệt nhất.

Internet Việt Nam đạt kỷ lục mới

Internet Việt Nam đạt kỷ lục mới

Tin tức

Báo cáo Speedtest Global Index mới nhất ghi nhận dấu mốc phát triển mới của internet Việt Nam, khi cả mạng di động và băng rộng cố định lần đầu tiên cùng góp mặt trong nhóm 10 quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu về tốc độ.

Cán bộ hướng dẫn người dân xã Chư Păh ứng dụng kỹ năng số và thanh toán không dùng tiền mặt

Đưa kỹ năng số vào từng gia đình

Tin tức

(GLO)- Công nghệ số đang dần hiện diện trong đời sống người dân xã Chư Păh, từ thanh toán không dùng tiền mặt, dịch vụ công trực tuyến đến kết nối trên nền tảng số. Với sự đồng hành của chính quyền và các đoàn thể, kỹ năng số từng bước lan tỏa từ mỗi gia đình ra cộng đồng.

Sân chơi trí tuệ cho thí sinh Gia Lai

Sân chơi trí tuệ cho thí sinh Gia Lai

Tin tức

(GLO)- Ông Nguyễn Ngọc Hóa - Giám đốc Trung tâm Khám phá Khoa học và Đổi mới sáng tạo (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai) cho biết, tại Vòng chung kết toàn quốc Cuộc thi Tài năng robot - ROBOTACON WRO 2026, tỉnh Gia Lai có 52 đội với 164 thí sinh tham gia tranh tài ở 5 bảng đấu.

null