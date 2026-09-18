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iPhone Duo chưa thể sử dụng Apple Pencil khi mở bán

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iPhone Duo sẽ chưa thể hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil ngay từ đầu do tính năng này bị Apple hoãn đến cuối năm.

Khi ra mắt iPhone nguyên bản năm 2007, cố CEO Steve Jobs từng chế giễu bút cảm ứng trên điện thoại thông minh, nhưng thiết bị gập iPhone Duo mới lại được xác nhận sẽ hỗ trợ Apple Pencil nhằm tối ưu không gian màn hình ngoài 5,4 inch và màn hình trong 7,6 inch. Dẫu vậy, dù sản phẩm sẽ chính thức phát hành vào tháng tới với giá khởi điểm 1.999 USD, Apple cho biết tính năng kết hợp này phải chờ tới "cuối năm nay" mới xuất hiện.

iPhone Duo sẽ chưa thể hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil ngay từ đầu. Ảnh: Apple
iPhone Duo sẽ chưa thể hỗ trợ bút cảm ứng Apple Pencil ngay từ đầu. Ảnh: Apple

Sự chậm trễ này khiến những người dùng có nhu cầu xử lý công việc như ký tài liệu PDF, ghi chú hay vẽ phác thảo trên iPhone Duo phải tiếp tục chờ đợi, mang lại cảm giác thiết bị chưa thực sự hoàn thiện tương tự thời điểm ra mắt iPhone 16. Đáng chú ý, máy chỉ tương thích với dòng Apple Pencil cổng USB-C tiêu chuẩn và người dùng buộc phải cắm cáp để ghép đôi do thân máy không có cơ chế gắn nam châm như các dòng máy tính bảng iPad.

Trước đó, nhà báo Mark Gurman của Bloomberg tiết lộ Apple đã thử nghiệm một mẫu bút chuyên biệt ngắn và mập hơn có thể hít nam châm kiêm sạc ở cạnh máy, nhưng hãng đã quyết định tận dụng mẫu bút hiện có của iPad cho thế hệ Duo đầu tiên. Việc dời lịch hỗ trợ bút cảm ứng cũng không phải là sự vắng mặt duy nhất trên hệ điều hành iOS 27 sắp tới.

Bên cạnh việc phát hành iOS 27.1 vào tháng 10 để bổ sung tiếng Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha cho Siri AI, Apple còn tạm hoãn hai tính năng từng thử nghiệm trên bản beta trước thềm ra mắt chính thức. Đó là tính năng gợi ý nội dung khi nhắn tin mang tên 'Suggestions in Messages' bị lùi về cuối năm, cùng công cụ tự động sửa mật khẩu bị xâm phạm chỉ bằng một cú chạm đang phải chỉnh sửa lại do lỗi vận hành.

Mặc dù một số tính năng chưa kịp xuất hiện trong đợt phát hành đầu tiên, iOS 27 nhìn chung vẫn được ghi nhận là một trong những bản cập nhật hệ điều hành hoàn thiện nhất của Apple trong nhiều năm qua.

Theo Phong Đỗ (TNO)

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