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iPhone gập đầu tiên có thể mang tên iPhone Duo

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Sau nhiều tháng được gọi là iPhone Ultra, chiếc iPhone gập đầu tiên của Apple có thể chính thức mang tên iPhone Duo.

Chỉ vài giờ trước khi Apple chính thức ra mắt chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của hãng, cùng loạt iPhone 18 Pro, một thông tin về chiếc iPhone gập có thể khiến nhiều người cảm thấy bất ngờ. Theo đó, thay vì sử dụng những cái tên được đồn đoán là iPhone Ultra hoặc iPhone Fold, chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết chiếc điện thoại này chỉ được gọi với tên đơn giản: iPhone Duo.

iPhone Duo mới là tên gọi chính thức của iPhone gập đầu tiên?. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA
iPhone Duo mới là tên gọi chính thức của iPhone gập đầu tiên?. ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Việc Apple sử dụng tên gọi iPhone Duo khiến nhiều người gợi nhớ đến Surface Duo, chiếc smartphone màn hình kép không thành công của Microsoft. Dù vậy, cái tên iPhone Duo không phải là một lựa chọn tồi, thậm chí khá phù hợp với xu hướng đặt tên sản phẩm của Apple trong suốt một thập kỷ qua. Công ty này thường sử dụng các từ ba chữ cái để phân biệt các sản phẩm, như "Pro", "Max", "Air" và gần đây nhất là "Neo". Do đó, "Duo" có thể là bước tiến tiếp theo trong sở thích này.

Đối với cấu hình, iPhone Duo sẽ được trang bị hai camera sau, cảm biến vân tay Touch ID tích hợp trong nút nguồn và đặc biệt, điện thoại sẽ hỗ trợ Apple Pencil. Đây được xem là một điểm nổi bật, vì chỉ có một số ít smartphone màn hình gập hiện tại hỗ trợ bút cảm ứng, trong khi tính năng này có thể giúp nâng cao đáng kể năng suất sử dụng.

Giá bán cũng là một điều nhận được nhiều sự chú ý lúc này. Trong khi giá khởi điểm của sản phẩm dự kiến sẽ ở mức từ 2.199 USD, người dùng sẽ phải chi nhiều hơn nữa nếu muốn sở hữu cấu hình cao cấp hơn, với mức giá có thể lên đến 3.000 USD cho bản có cấu hình 2 TB.

Theo Kiến Văn (TNO)

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