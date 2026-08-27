Apple ấn định ngày ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone gập

Apple vừa chính thức xác nhận sự kiện được quan tâm nhất của hãng trong năm 2026 diễn ra vào lúc 0 giờ ngày 10.9, theo giờ Việt Nam. Sự kiện sẽ được livestream trên trang web của Apple và YouTube, nơi người dùng có thể chứng kiến sự xuất hiện của bộ đôi iPhone 18 Pro và mẫu iPhone gập đầu tiên có thể mang tên iPhone Ultra.

Thông tin sự kiện "Surprise and Shine" được Apple đăng tải trên trang web của hãng

iPhone Ultra là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại sự kiện Surprise and Shine. Apple đã âm thầm chuẩn bị cho thiết bị này trong mã nguồn iOS 27. Nhiều người dự đoán iPhone Ultra sẽ mang lại tiện ích tương tự như iPad Mini, với khả năng mở ra thành dạng máy tính bảng.

Sẽ chỉ có hai thành viên iPhone 18 xuất hiện

Ngoài iPhone Ultra, Apple có thể sẽ giới thiệu dòng sản phẩm iPhone 18 trong năm nay, nhưng chỉ giới hạn ở hai mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Người dùng có thể phải chờ đến mùa xuân năm 2027 để thấy sự xuất hiện của iPhone Air 2, iPhone 18e và cả phiên bản tiêu chuẩn iPhone 18.

Một điểm đáng chú ý khác là Apple đang đặt trí tuệ nhân tạo (AI) làm trọng tâm cho các thiết bị sắp tới, điều đã được công ty thể hiện trong bài phát biểu khai mạc hội nghị các nhà phát triển toàn cầu - WWDC hồi tháng 6. Thay vì giới thiệu từng tính năng mới cho các hệ điều hành, Apple đã tập trung vào tầm nhìn về một hệ sinh thái đa nền tảng thống nhất, với sự cải tiến đáng kể của Siri, được gọi là Siri AI và Apple Intelligence.

Theo các báo cáo, Apple đang chuẩn bị ra mắt một loạt sản phẩm mới liên quan đến hệ sinh thái AI, bao gồm iPad, HomePod mini được cải tiến, Apple TV box và một màn hình thông minh để điều khiển các thiết bị kết nối trong nhà. Tuy nhiên, lịch sử cho thấy trọng tâm của sự kiện này sẽ chủ yếu xoay quanh những chiếc iPhone mới.

Đặc biệt, đây sẽ là sự kiện đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân CEO Apple, John Ternus, người tiếp quản vị trí này từ Tim Cook vào ngày 1.9 tới.

Theo Kiến Văn (TNO)