OpenAI và Sea tổ chức Codex Hackathon tại Việt Nam

(GLO)- Sea Limited và OpenAI mở cổng đăng ký cuộc thi Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam, với vòng thi trực tiếp dự kiến diễn ra ngày 31-10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất có giá trị 30.000 USD dưới dạng tín dụng API của OpenAI.

Cuộc thi dành cho các lập trình viên, sinh viên, chuyên gia dữ liệu, nhóm khởi nghiệp, nhà phát triển sản phẩm và những người quan tâm đến việc xây dựng giải pháp trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).

Banner thông tin cuộc thi Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon – Vietnam.

Mỗi đội gồm 3-4 thành viên, thời hạn đăng ký đến ngày 26-9. Ban tổ chức dự kiến lựa chọn tối đa 40 đội vào vòng thi trực tiếp và công bố danh sách ngày 9-10.

Vòng thi diễn ra từ 8 giờ 30 - 21 giờ ngày 31-10 tại văn phòng Shopee Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh được chuẩn bị ý tưởng trước, nhưng phải bắt đầu xây dựng sản phẩm tại cuộc thi; mã nguồn hoặc dự án được phát triển trước ngày thi không được chấp nhận.

Các đội tập trung vào 3 hướng chính: phát triển AI có khả năng tự chủ và thích ứng; xây dựng sản phẩm, quy trình vận hành lấy AI làm trung tâm; và phát triển các ứng dụng AI chuyên sâu cho từng lĩnh vực.

Trong thời gian thi, các đội được sử dụng Codex và nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm.

Cơ cấu giải thưởng gồm 30.000 USD tín dụng API OpenAI cho giải nhất, 15.000 USD cho giải nhì và 5.000 USD cho giải ba.

Thành viên của 5 đội có thành tích cao nhất còn được tặng gói ChatGPT Pro trong 12 tháng. Các khoản tín dụng API là giá trị sử dụng dịch vụ, không phải tiền mặt.

Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam là chặng thứ ba trong chuỗi hackathon khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sau Singapore và Đài Loan (Trung Quốc).

Sau Việt Nam, chương trình dự kiến được tổ chức tại Indonesia, Malaysia và Thái Lan.