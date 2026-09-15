Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Khoa học - Công nghệ

Tin tức

Năm Lượng tử Gia Lai 2026 Nghị quyết số 57 Tin tức

OpenAI và Sea tổ chức Codex Hackathon tại Việt Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG

(GLO)- Sea Limited và OpenAI mở cổng đăng ký cuộc thi Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam, với vòng thi trực tiếp dự kiến diễn ra ngày 31-10 tại thành phố Hồ Chí Minh. Giải nhất có giá trị 30.000 USD dưới dạng tín dụng API của OpenAI.

Cuộc thi dành cho các lập trình viên, sinh viên, chuyên gia dữ liệu, nhóm khởi nghiệp, nhà phát triển sản phẩm và những người quan tâm đến việc xây dựng giải pháp trên nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI).

openai-va-sea-to-chuc-codex-hackathon-tai-viet-nam.png
Banner thông tin cuộc thi Sea x OpenAI Regional Codex Hackathon – Vietnam.

Mỗi đội gồm 3-4 thành viên, thời hạn đăng ký đến ngày 26-9. Ban tổ chức dự kiến lựa chọn tối đa 40 đội vào vòng thi trực tiếp và công bố danh sách ngày 9-10.

Vòng thi diễn ra từ 8 giờ 30 - 21 giờ ngày 31-10 tại văn phòng Shopee Việt Nam ở thành phố Hồ Chí Minh.

Thí sinh được chuẩn bị ý tưởng trước, nhưng phải bắt đầu xây dựng sản phẩm tại cuộc thi; mã nguồn hoặc dự án được phát triển trước ngày thi không được chấp nhận.

Các đội tập trung vào 3 hướng chính: phát triển AI có khả năng tự chủ và thích ứng; xây dựng sản phẩm, quy trình vận hành lấy AI làm trung tâm; và phát triển các ứng dụng AI chuyên sâu cho từng lĩnh vực.

Trong thời gian thi, các đội được sử dụng Codex và nhận sự hỗ trợ từ các chuyên gia để hoàn thiện sản phẩm.

Cơ cấu giải thưởng gồm 30.000 USD tín dụng API OpenAI cho giải nhất, 15.000 USD cho giải nhì và 5.000 USD cho giải ba.

Thành viên của 5 đội có thành tích cao nhất còn được tặng gói ChatGPT Pro trong 12 tháng. Các khoản tín dụng API là giá trị sử dụng dịch vụ, không phải tiền mặt.

Sea x OpenAI Codex Hackathon tại Việt Nam là chặng thứ ba trong chuỗi hackathon khu vực châu Á - Thái Bình Dương, sau Singapore và Đài Loan (Trung Quốc).

Sau Việt Nam, chương trình dự kiến được tổ chức tại Indonesia, Malaysia và Thái Lan.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn thăm làm việc, ký kết hợp tác về khoa học và công nghệ tại Pháp

Khoa học - Công nghệ

(GLO)- Trong chuyến công tác tại Cộng hòa Pháp, ngày 11-9, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn cùng đoàn công tác đã làm việc với Tập đoàn công nghệ lượng tử Quandela và ký kết hợp tác thành lập thí điểm Trạm quan trắc Môi trường biển - Hải dương học đạt chuẩn quốc tế tại vùng biển Quy Nhơn.

AI bùng nổ, lưới điện mở rộng: Vì sao thế giới khát đồng?

AI bùng nổ, lưới điện mở rộng: Vì sao thế giới khát đồng?

Tin tức

(GLO)- Đồng ngày càng giữ vai trò quan trọng trong quá trình mở rộng lưới điện, xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển các công nghệ phục vụ trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu tăng nhanh trong khi nguồn cung khai thác gặp nhiều trở ngại đang đẩy thị trường đồng vào cuộc đua ngày càng gay gắt.

11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

Tin tức

(GLO)- Từ ngày 15-10-2026, công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trực tiếp tiếp xúc, giải quyết công việc trong 11 nhóm vị trí thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương sẽ phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, với thời hạn từ đủ 2-5 năm.

Các Bộ trưởng G20 nhấn mạnh yêu cầu thúc đẩy đầu tư, tăng trưởng kinh tế và khai thác tối đa lợi ích từ những công nghệ đang phát triển nhanh chóng. Ảnh: VietnamPlus

G20 thống nhất nguyên tắc định hướng quản lý AI

Tin tức

(GLO)- Các Bộ trưởng G20 đã đạt đồng thuận về “các nguyên tắc Carolina đối với công nghệ mới nổi”, trong đó đề cao cách tiếp cận linh hoạt đối với trí tuệ nhân tạo (AI), ưu tiên sử dụng các quy định hiện hành và chỉ xây dựng quy định mới khi cần thiết.

ChatGPT, Claude và Grok đồng loạt gặp sự cố

ChatGPT, Claude và Grok đồng loạt gặp sự cố

Tin tức

(GLO)- Nhiều chatbot AI lớn đồng loạt gặp sự cố trong ngày 3-9, khiến người dùng tại nhiều khu vực không thể truy cập hoặc nhận phản hồi. ChatGPT, Claude và Grok là những dịch vụ bị ảnh hưởng rõ rệt nhất.

null