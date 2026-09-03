Internet Việt Nam đạt kỷ lục mới

Báo cáo Speedtest Global Index mới nhất ghi nhận dấu mốc phát triển mới của internet Việt Nam, khi cả mạng di động và băng rộng cố định lần đầu tiên cùng góp mặt trong nhóm 10 quốc gia, vùng lãnh thổ dẫn đầu về tốc độ.

Tốc độ internet Việt Nam vượt mức bình quân toàn cầu

Động lực tăng trưởng nổi bật nhất trong kỳ đánh giá tháng 7 của Ookla - hãng đứng sau công cụ đo SpeedTest - đến từ mạng di động. Theo đó, tốc độ tải xuống (download) trung vị của mạng di động tại Việt Nam ghi nhận bước nhảy vọt lên 205,58 Mbps, tăng đáng kể so với mức 156,48 Mbps của tháng trước đó. Đà bứt tốc giúp internet Việt Nam thăng hạng 10 bậc, vươn từ vị trí 20 lên thứ 10 thế giới. Song song đó, tốc độ tải lên (upload) trung vị đạt 35,93 Mbps.

Ở mảng internet băng rộng cố định, Việt Nam tiếp tục củng cố chỗ đứng trong nhóm dẫn đầu khi tiến thêm một bậc lên vị trí thứ 7 toàn cầu. Tốc độ download trung vị đạt 307,11 Mbps, giữ mức ổn định cao so với kết quả 307,36 Mbps của kỳ ghi nhận liền trước.

Internet Việt Nam lần đầu ghi nhận vị trí trong Top 10 ở cả mạng di động lẫn mạng cố định

Dữ liệu của Ookla cho thấy Việt Nam là thị trường có bước tiến về thứ hạng tốt hàng đầu thế giới trong tháng 7, vượt qua mức tăng của các thị trường khác như New Zealand (tăng 8 bậc, lên hạng 25) hay Malaysia (tăng 4 bậc, lên hạng 19).

Khi đặt cạnh mặt bằng chung thế giới, tốc độ kết nối tại Việt Nam cũng đang vượt so với mức bình quân toàn cầu. Cụ thể, ở mạng internet di động, tốc độ tải xuống trung vị của Việt Nam (205,58 Mbps) cao gần gấp đôi mức bình quân toàn cầu (109,73 Mbps). Vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng này hiện thuộc về UAE với 663,50 Mbps.

Với mạng internet băng rộng cố định, chỉ số của Việt Nam (307,11 Mbps) cao hơn gấp 2,4 lần so với mức trung vị toàn cầu (127,70 Mbps). Ở phân khúc này, Singapore đang đứng đầu thế giới với tốc độ 451,14 Mbps.

Đòn bẩy từ hạ tầng 5G thương mại

Kết quả mới đạt được của mạng di động trong nước gắn liền với độ phủ ngày càng rộng của mạng 5G kể từ khi bắt đầu thương mại hóa vào cuối năm 2024. Biểu đồ đo kiểm của Ookla tại Việt Nam bắt đầu thoát khỏi trạng thái "đi ngang" kéo dài nhiều năm qua kể từ khi công nghệ kết nối di động mới được triển khai thực tế.

Cùng lúc, số liệu từ nền tảng đo kiểm i-Speed (của Bộ Khoa học và Công nghệ) cũng cho thấy tốc độ truy cập qua hạ tầng 5G liên tục cải thiện, đạt trung bình hơn 462 Mbps vào tháng 7.

Ookla lưu ý các chỉ số trên phản ánh giá trị trung vị (median), tức điểm mốc nằm chính giữa trong toàn bộ mẫu thử được xếp theo thứ tự từ thấp đến cao trong 3 tháng gần nhất. Cách tính này nhằm hạn chế độ lệch do các phép đo cá biệt gây ra.

Dù tốc độ thực tế của từng thuê bao có thể dao động tùy thuộc vào vị trí địa lý, thiết bị đầu cuối và gói dịch vụ đăng ký, thứ hạng kép trong top 10 toàn cầu vẫn là thước đo khách quan cho thấy chất lượng hạ tầng số trong nước đã bắt kịp các thị trường phát triển nhất thế giới.

Theo Anh Quân (TNO)