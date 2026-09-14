Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo chính thức ra mắt

(GLO)- Bộ Khoa học và Công nghệ vừa tổ chức lễ ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo tại địa chỉ https://sti.gov.vn.

Đây là một trong những nền tảng số dùng chung quốc gia, hướng tới hình thành đầu mối dữ liệu thống nhất, phục vụ quản lý nhà nước, nghiên cứu khoa học, kết nối nguồn lực và khai thác giá trị từ dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên phạm vi cả nước.

Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Hệ thống thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh: Trọng Đạt/VnExpress

Hệ thống có khả năng kết nối, tích hợp, quản lý, khai thác và chia sẻ dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ; sở hữu trí tuệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; công nghệ và công nghệ cao; doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; chuyển giao công nghệ cùng nhiều lĩnh vực liên quan.

Một điểm đáng chú ý là hệ thống cung cấp 137 chỉ tiêu thống kê ngành khoa học và công nghệ và 17 chỉ tiêu thống kê quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ. Qua đó, từng bước hình thành nguồn dữ liệu tập trung, thống nhất, phục vụ theo dõi, phân tích, đánh giá thực trạng và hoạch định chính sách dựa trên dữ liệu.

Hệ thống cũng cho phép liên kết đa chiều dữ liệu về tổ chức khoa học và công nghệ, nhà khoa học, nhiệm vụ khoa học và công nghệ, công bố khoa học; đồng thời, thu thập dữ liệu trích dẫn và tính toán các chỉ số đánh giá chất lượng tạp chí, bài báo khoa học của Việt Nam.

Về hạ tầng, hệ thống đã tích hợp dữ liệu với Trung tâm dữ liệu quốc gia, hỗ trợ đăng nhập một lần thông qua VNeID và sẵn sàng kết nối, chia sẻ dữ liệu theo thời gian thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đây là bước tiến quan trọng, góp phần đưa dữ liệu khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành một bộ phận của hạ tầng dữ liệu quốc gia.

Giao diện Hệ thống Thông tin quốc gia về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Ảnh chụp màn hình

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, hệ thống được xây dựng nhằm chuyển phương thức quản lý từ dựa nhiều vào hồ sơ, báo cáo sang quản trị dựa trên dữ liệu, bằng chứng và kết quả. Cơ quan quản lý có thêm công cụ để theo dõi, phân tích và hỗ trợ ra quyết định; nhà khoa học có thể tiếp cận thông tin về chuyên gia, tổ chức, nhiệm vụ và công bố khoa học; viện nghiên cứu, trường đại học có thêm dữ liệu phục vụ nghiên cứu, đánh giá; doanh nghiệp thuận lợi hơn trong tìm kiếm thông tin về công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Trong thời gian tới, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ hoàn thiện dữ liệu theo các tiêu chí "đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, chia sẻ", tăng cường xác thực, kiểm chứng những dữ liệu quan trọng, đảm bảo thông tin trên hệ thống có độ tin cậy cao.