Xét nghiệm máu và chụp MRI nhanh mở hướng rút ngắn chẩn đoán Alzheimer

(GLO)- Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) khoảng 7 phút và xét nghiệm máu tìm dấu ấn sinh học đang mở ra khả năng rút ngắn quá trình chẩn đoán Alzheimer. Các phương pháp này hỗ trợ bác sĩ đánh giá bệnh, nhưng không thay thế việc khám và kiểm tra nhận thức.

Ngày 2-10, Reuters đưa tin, Cơ quan Nghiên cứu và Đổi mới Anh (UKRI) hỗ trợ chương trình đẩy nhanh chẩn đoán sa sút trí tuệ với kinh phí lên tới 80 triệu bảng Anh.

Chín công nghệ, gồm xét nghiệm máu, chụp não nhanh và đánh giá nhận thức từ xa, sẽ được thử nghiệm trong hệ thống y tế công NHS.

Mục tiêu là nâng tỷ lệ bệnh nhân được chẩn đoán trong vòng 18 tuần sau khi chuyển khám từ khoảng 60% lên 92%.

Ảnh: futura-sciences.com

Với MRI, nghiên cứu ADMIRA của Đại học UCL (London) đã so sánh quy trình chụp thông thường và quy trình nhanh trên 92 người tình nguyện.

Thời gian chụp giảm từ gần 18 phút xuống khoảng 6,5 phút. Các bác sĩ đọc ảnh không biết trước hình ảnh thuộc quy trình nào.

Kết quả cho thấy phương pháp nhanh vẫn duy trì độ tin cậy trong đánh giá lâm sàng và mức độ teo não. Kỹ thuật này tối ưu máy MRI hiện có, không cần thay thiết bị mới.

Theo UCL, bệnh viện có thể tăng công suất từ 2 lên 3-4 người/giờ. Tuy nhiên, khoảng 7 phút chỉ là thời gian chụp, chưa bao gồm chuẩn bị và di chuyển bệnh nhân. Nhóm nghiên cứu dự kiến tiếp tục thử nghiệm phương pháp tại bệnh viện.

Xét nghiệm máu giúp bổ sung bằng chứng về biến đổi sinh học liên quan Alzheimer.

Ngày 24-8, Cơ quan Quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ (FDA) cho phép sử dụng xét nghiệm Elecsys pTau217 của Roche và Eli Lilly để hỗ trợ đánh giá người từ 55 tuổi có biểu hiện suy giảm nhận thức.

Hai công cụ này có vai trò bổ sung cho nhau. MRI giúp quan sát cấu trúc não, nhận diện teo não và loại trừ một số nguyên nhân khác gây suy giảm trí nhớ như u não hoặc tụ máu.

Xét nghiệm dấu ấn sinh học trong máu hỗ trợ xác định liệu triệu chứng có liên quan đến bệnh lý Alzheimer hay không.