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iPhone 18 Pro chưa thể giành ngôi đầu về máy ảnh smartphone

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Camera iPhone 18 Pro đạt điểm cao trong bài kiểm tra DxOMark, nhưng khả năng zoom xa vẫn chưa thật sự nổi bật.

Trang web uy tín về đánh giá máy ảnh smartphone DxOMark đã công bố những kết quả đầu tiên liên quan đến chất lượng camera trên iPhone 18 Pro. Theo đó, chiếc điện thoại mới của Apple đạt 172 điểm trong bài kiểm tra camera, chỉ kém 3 điểm so với Huawei Pura 80 Ultra, mẫu smartphone hiện dẫn đầu với 175 điểm.

iPhone 18 Pro là mẫu smartphone chụp ảnh tốt thứ hai trên bảng xếp hạng mới nhất của DxOMark. Ảnh: K. Văn
iPhone 18 Pro là mẫu smartphone chụp ảnh tốt thứ hai trên bảng xếp hạng mới nhất của DxOMark. Ảnh: K. Văn

Một trong những điểm nổi bật của iPhone 18 Pro là khả năng chụp ảnh trong điều kiện ánh sáng yếu. Máy ảnh của iPhone 18 Pro thu được chi tiết tốt, duy trì độ sáng chính xác và kiểm soát nhiễu ảnh hiệu quả trong những tình huống khó khăn. Ngoài ra, sản phẩm còn cung cấp dải tương phản rộng và độ tương phản tự nhiên.

Đặc biệt, Apple đã lần đầu tiên giới thiệu tính năng khẩu độ thay đổi trên iPhone, cho phép người dùng chụp ảnh nhóm với nhiều người hơn trong khung hình và mang lại nhiều quyền kiểm soát hơn đối với máy ảnh.

Về khả năng quay video, iPhone 18 Pro được thiết kế để mang lại trải nghiệm mượt mà. Tính năng ổn định hình ảnh hoạt động hiệu quả ngay cả khi quay video trong lúc di chuyển với tốc độ 60 khung hình/giây, đảm bảo chất lượng video có sự cân bằng tốt giữa chi tiết và nhiễu.

Tuy nhiên, DxOMark cũng chỉ ra một số vấn đề cần cải thiện. Điện thoại đôi khi có thể gặp phải những thay đổi nhỏ về màu sắc và độ cân bằng trắng. Khả năng zoom xa của iPhone 18 Pro cũng kém hơn so với một số đối thủ cạnh tranh cao cấp. Ngoài ra, hiện tượng lóa sáng có thể xuất hiện trong một số điều kiện ánh sáng và độ sáng đôi khi không đồng nhất giữa bản xem trước ảnh và video.

iPhone 18 Pro được trang bị ba camera 48 MP: camera chính, camera siêu rộng và camera tele. Với các tính năng camera mới và chất lượng hình ảnh ấn tượng, mẫu điện thoại này đã khẳng định vị thế của mình trong bảng xếp hạng camera smartphone.

Theo Kiến Văn (TNO)

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