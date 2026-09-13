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Kính AI "gây bão" ở châu Âu: Từ công nghệ tiện ích thành nỗi lo quay lén

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NHÃ UYÊN (theo CLO, TTXVN)

(GLO)- Lời kêu gọi hành động chống lại kính thông minh ngày càng mạnh mẽ ở châu Âu sau khi các đoạn phim quay lén các cô gái xuất hiện trên mạng, làm dấy lên lo ngại về quyền riêng tư và nguy cơ lạm dụng công nghệ AI.

Kính thông minh tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) đang được xem là một bước tiến mới của công nghệ đeo. Các sản phẩm này cho phép người dùng thực hiện nhiều thao tác như chụp ảnh, quay video và tương tác với trợ lý AI mà không cần lấy điện thoại ra sử dụng.

Tuy nhiên, chính khả năng ghi hình một cách kín đáo đang khiến kính thông minh vấp phải sự phản đối ngày càng lớn tại châu Âu.

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Kính AI của Meta. Ảnh: Meta/TTXVN

Theo các thông tin được phản ánh, một số người đã sử dụng kính thông minh để quay lén phụ nữ, sau đó những đoạn video được chia sẻ trên mạng. Các vụ việc này khiến dư luận lo ngại những người xuất hiện trong video có thể hoàn toàn không biết mình đang bị ghi hình.

Tại Anh và Ireland, 1 chiến dịch mang tên “Ngừng bán kính thông minh” đã được phát động, kèm theo một bản kiến nghị và lời kêu gọi người dân liên hệ với các cửa hàng để phản đối việc bán sản phẩm. Bản kiến nghị đã thu hút hơn 9.100 chữ ký. Nếu đạt 10.000 chữ ký, Chính phủ Anh sẽ phải phản hồi.

Trong khi, vào tuần này, thủ đô Oslo của Na Uy đã cấm sử dụng kính thông minh trong trường học. Chính phủ cũng cân nhắc lệnh cấm đối với các tính năng cho phép nhận diện khuôn mặt ở nơi công cộng.

Tại Thụy Điển, nhà thiết kế Mateusz Pozar đã ra mắt trang web "Ban Ray" vào đầu năm nay, đồng thời thiết kế biển báo cấm kính thông minh và bán nhãn dán này cho những nơi nào muốn áp dụng lệnh cấm.

Ở cấp độ Liên minh châu Âu, một số nghị sĩ đang yêu cầu làm rõ liệu các thiết bị này có tuân thủ các quy định hiện hành về bảo vệ dữ liệu và AI hay không.

Ủy ban châu Âu cho biết, các cơ quan bảo vệ dữ liệu ở từng quốc gia thành viên chịu trách nhiệm giám sát và thực thi các quy định về quyền riêng tư.

Trong khi đó, Hội đồng Bảo vệ Dữ liệu châu Âu đã yêu cầu thực hiện 1 báo cáo dự kiến công bố vào mùa thu, tập trung vào “khả năng chấp nhận về mặt xã hội” của kính thông minh.

Cuộc tranh luận tại châu Âu cho thấy sự phát triển của AI và các thiết bị đeo thông minh không chỉ mở ra những tiện ích mới mà còn buộc xã hội phải đặt ra những giới hạn rõ ràng để ngăn công nghệ bị sử dụng nhằm xâm phạm quyền riêng tư.

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