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Những giấy tờ xe nào sắp được tích hợp trên VNeID trong năm 2026?

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NHÃ UYÊN (theo Znews, VnExpress)

(GLO)- Thông tin nguồn gốc xe, giấy chứng nhận và tem kiểm định xe cơ giới cùng giấy phép kinh doanh vận tải nằm trong số dữ liệu dự kiến được tích hợp lên VNeID trong năm 2026.

VNeID dự kiến được bổ sung thêm nhiều dữ liệu liên quan đến phương tiện và hoạt động vận tải, giúp người dân có thể tra cứu thông tin xe trên môi trường điện tử thay vì phải phụ thuộc hoàn toàn vào giấy tờ bản giấy.

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Bộ Xây dựng dự kiến tích hợp 22 loại giấy tờ, dữ liệu lên VNeID trong năm 2026. Ảnh: Phúc Hậu/Znews

Bộ Xây dựng vừa báo cáo Thủ tướng, Tổ công tác triển khai Đề án 06 và Bộ Công an về danh mục giấy tờ, dữ liệu thuộc phạm vi quản lý dự kiến tích hợp lên ứng dụng VNeID trong năm 2026.

Sau rà soát, Bộ xác định 22 loại giấy tờ, dữ liệu đã đủ điều kiện để đưa vào lộ trình tích hợp. Trong lĩnh vực đường bộ, danh mục đáng chú ý có thông tin nguồn gốc xe, giấy phép kinh doanh vận tải, giấy chứng nhận kiểm định và tem kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, trừ mô tô và xe gắn máy.

Theo lộ trình, thông tin về giấy chứng nhận và tem kiểm định xe cơ giới hoàn thành tích hợp trong tháng 7-2026. Giấy phép kinh doanh vận tải có thời hạn hoàn thành trong tháng 8, trong khi thông tin nguồn gốc xe được đặt mục tiêu hoàn thành vào tháng 10.

Đối với xe máy chuyên dùng, giấy chứng nhận và tem kiểm định cũng nằm trong danh mục dự kiến tích hợp, với thời hạn hoàn thành trong tháng 11. Tuy nhiên, việc đưa nhóm dữ liệu này lên VNeID còn phụ thuộc vào tiến độ tích hợp dữ liệu đăng ký xe máy chuyên dùng.

Không chỉ giấy tờ xe, danh mục 22 loại còn trải rộng sang hàng hải, đường thủy, hàng không, xây dựng, bất động sản và đường sắt.

Trong số này có giấy chứng nhận đăng ký tàu biển, đăng ký phương tiện thủy nội địa, chứng chỉ chuyên môn thủy nội địa, thông tin quyền sở hữu tàu bay, giấy phép và năng định của người lái tàu bay, giấy phép xây dựng cùng giấy phép lái tàu đường sắt còn hiệu lực.

Song song với nhóm đủ điều kiện, Bộ Xây dựng cũng đề nghị đưa 14 loại giấy tờ, dữ liệu ra khỏi danh mục tích hợp. Trong đó, 8 loại chưa đủ điều kiện pháp lý và 3 loại chưa có hệ thống cơ sở dữ liệu, còn lại là những trường hợp Bộ đã đề nghị loại bỏ trước đó.

Việc đưa thêm dữ liệu phương tiện lên VNeID sẽ giúp hình thành một hệ thống thông tin điện tử tập trung hơn, hỗ trợ người dân tra cứu giấy tờ và thông tin xe thuận tiện. Đồng thời, đây cũng là bước tiếp theo trong quá trình giảm dần việc sử dụng giấy tờ vật lý và thúc đẩy quản lý phương tiện trên môi trường số.

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