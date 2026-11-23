(GLO)- Trong 60 phút kể từ khi Việt Nam mở đăng ký 3 đuôi tên miền quốc gia mới vào ngày 23-11, có 522 tên miền được đăng ký thành công. Riêng tên miền .ap.vn, hướng tới lĩnh vực phát triển ứng dụng và phần mềm, ghi nhận hơn 400 lượt đăng ký.

Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, bắt đầu mở cấp đồng thời 3 đuôi tên miền .ap.vn, .ad.vn và .on.vn từ 0 giờ ngày 23-11-2026.

Trong số những địa chỉ được đăng ký ngay trong giờ đầu có ai.ap.vn, shop.on.vn và event.ad.vn. VNNIC ghi nhận một số địa chỉ đã được đưa vào sử dụng ngay sau khi cấp, trong đó có nhato.ap.vn và thocu.ap.vn.

Ảnh minh họa: VTC News

3 đuôi tên miền được bổ sung theo Thông tư số 48/2025/TT-BKHCN, giúp tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thêm lựa chọn địa chỉ Internet theo lĩnh vực hoạt động.

Đuôi .ap.vn phù hợp với các nhóm phát triển phần mềm, ứng dụng di động và nền tảng số. Đuôi .on.vn hướng tới hoạt động bán hàng và cung cấp dịch vụ trực tuyến, còn .ad.vn phù hợp với quảng cáo, truyền thông và tiếp thị.

Theo biểu phí tại Thông tư số 149/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính, có hiệu lực từ ngày 23-11, .ap.vn có mức thu thấp nhất trong 3 nhóm, với lệ phí đăng ký 10.000 đồng/lần và phí duy trì 20.000 đồng/năm.

2 mức thu tương ứng đối với .ad.vn là 50.000 đồng/lần và 100.000 đồng/năm. Với .on.vn, lệ phí đăng ký là 100.000 đồng/lần và phí duy trì là 250.000 đồng/năm.

Trước khi mở cấp, VNNIC đã phối hợp với các nhà đăng ký kiểm tra khả năng xử lý nhiều yêu cầu cùng lúc và chuẩn bị phương án dự phòng.

Theo VNNIC, hệ thống vận hành ổn định trong thời gian đầu dù lượng yêu cầu tăng ngay sau thời điểm mở đăng ký.

Tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân có thể tra cứu tên miền còn trống và làm thủ tục trực tuyến trên website của các nhà đăng ký tên miền quốc gia “.vn”. Mỗi địa chỉ chỉ có thể được đăng ký cho 1 chủ thể tại cùng một thời điểm.