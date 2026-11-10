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Việt Nam có hơn 27 triệu thuê bao 5G, phủ sóng 93,4% dân số

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo VnE, NDO, Vietnam+)

(GLO)- Sau gần 2 năm thương mại hóa, mạng 5G tại Việt Nam phát triển nhanh với 27,2 triệu thuê bao vào tháng 8-2026. Đến hết quý III/2026, cả nước có hơn 60.000 trạm phát sóng 5G, đưa vùng phủ sóng đạt 93,4% dân số.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, số thuê bao 5G tại Việt Nam tăng từ hơn 14 triệu vào tháng 9-2025 lên 27,2 triệu vào tháng 8-2026, gần gấp đôi sau khoảng 1 năm.

Kết quả này cho thấy tốc độ phổ cập công nghệ kết nối di động thế hệ mới ngày càng được đẩy mạnh.

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Thẻ SIM của một số nhà mạng di động. Ảnh: Trọng Đạt/VnE

Tính đến hết quý III/2026, Việt Nam có 60.034 trạm phát sóng 5G, phủ sóng 93,4% dân số.

Đây là bước tiến đáng kể trong quá trình hiện đại hóa hạ tầng viễn thông, tạo điều kiện mở rộng khả năng tiếp cận các dịch vụ Internet tốc độ cao.

Việt Nam bắt đầu thương mại hóa 5G từ tháng 10-2024, với Viettel là nhà mạng đầu tiên triển khai, sau đó đến VNPT VinaPhone và MobiFone.

Quá trình phát triển mạng lưới được thúc đẩy bởi hoạt động đầu tư của các doanh nghiệp viễn thông và cơ chế hỗ trợ xây dựng hạ tầng theo Nghị quyết 193/2025 của Quốc hội.

Theo đánh giá của cơ quan quản lý viễn thông, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia triển khai 5G nhanh trên thế giới.

Trong khi nhiều nước cần khoảng 2-3 năm để đưa vùng phủ sóng công nghệ này đến hơn 80% dân số, Việt Nam đạt kết quả tương tự sau hơn một năm triển khai.

Cùng với mở rộng mạng 5G, chất lượng Internet di động tại Việt Nam cải thiện đáng kể. Theo Speedtest Global Index, tháng 9-2026, tốc độ tải xuống băng rộng di động đạt 230,31 Mbps, đưa Việt Nam lên vị trí thứ 8 thế giới, tăng 7 bậc so với năm 2025.

Công nghệ 5G với ưu thế về tốc độ truyền dữ liệu, độ trễ thấp và khả năng kết nối nhiều thiết bị đồng thời được kỳ vọng hỗ trợ các ứng dụng như Internet vạn vật, nhà máy thông minh, logistics số, y tế từ xa và trí tuệ nhân tạo.

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