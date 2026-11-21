(GLO)- Tỷ lệ các sự cố tấn công mạng sử dụng công nghệ deepfake tại Việt Nam lên tới 21%, gần gấp đôi mức trung bình toàn cầu (11%) và cao hơn đáng kể so với mức 14% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo khảo sát toàn cầu về an ninh mạng được hãng bảo mật Kaspersky công bố trong tháng 11-2026, các cuộc tấn công ứng dụng AI đang trở thành thách thức đáng chú ý đối với các tổ chức, doanh nghiệp tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC).

Tỷ lệ các sự cố tấn công mạng nhằm vào các tổ chức tại châu Á - Thái Bình Dương trong một năm qua. Đồ họa: Kaspersky/VNN

Tại khu vực này, lừa đảo trực tuyến (phishing) là hình thức tấn công được ghi nhận nhiều nhất, chiếm 24%. Trong khi đó, các cuộc tấn công khai thác lỗ hổng AI và sử dụng công nghệ deepfake đều chiếm 14%.

Riêng tại Việt Nam, tỷ lệ sự cố tấn công sử dụng deepfake đạt 21%, cao hơn 7 điểm phần trăm so với mức trung bình khu vực và 10 điểm phần trăm so với mức toàn cầu.

Trong đó, có tới 75% tổ chức tại Việt Nam từng chịu ảnh hưởng từ các cuộc tấn công khai thác sự thiếu nhận thức về an toàn thông tin của nhân viên. Tỷ lệ này cao hơn mức trung bình APAC (63%) và toàn cầu (60%).

Trước những nguy cơ trên, 87% tổ chức tại Việt Nam bày tỏ sự quan tâm, sẵn sàng đầu tư vào các công cụ bảo mật tích hợp AI. Tỷ lệ này cao hơn Malaysia (76%) và Indonesia (74%).

Ông Adrian Hia, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực châu Á - Thái Bình Dương, cho rằng AI có thể hỗ trợ nâng cao hiệu quả công việc, nhưng không thể thay thế khả năng phán đoán, nhận thức và kinh nghiệm thực tế của con người trong xử lý các tình huống an ninh mạng.

Theo Kaspersky, kinh nghiệm làm việc và đào tạo thực hành hiện là những tiêu chí được nhà tuyển dụng trong khu vực coi trọng nhất, cùng đạt 76%, cao hơn chứng chỉ chuyên môn (74%) và bằng đại học (57%).

Để ứng phó, doanh nghiệp cần kết hợp đầu tư công nghệ với đào tạo nhân lực chuyên sâu, đồng thời nâng cao nhận thức an toàn thông tin cho người lao động.

Ngoài ra, người dùng cũng cần thận trọng khi tiếp nhận hình ảnh, video, giọng nói và những yêu cầu chuyển tiền qua môi trường mạng, nhằm hạn chế nguy cơ bị lừa đảo bằng deepfake.