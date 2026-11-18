(GLO)- Samsung đang nghiên cứu khả năng đưa màn hình cong trở lại trên các dòng Galaxy cao cấp, trong bối cảnh Apple được cho là phát triển iPhone 20 Pro với thiết kế màn hình cong bốn cạnh, dự kiến ra mắt năm 2027.

Thông tin được trang công nghệ PhoneArena đăng tải ngày 16-11, dẫn lại một báo cáo rò rỉ về kế hoạch phát triển màn hình mới của hãng công nghệ Hàn Quốc.

Theo đó, Samsung đang xem xét thiết kế màn hình có các cạnh uốn cong liền mạch với khung máy, tạo cảm giác mặt trước thiết bị gần như không có viền.

iPhone 20 Pro trở thành động lực để Samsung đưa màn hình cong trở lại smartphone. Ảnh: VOV

Khác với màn hình cong tràn cạnh từng xuất hiện trên các dòng Galaxy Edge, công nghệ được đề cập giữ phần hiển thị chính tương đối phẳng, trong khi tấm nền được uốn xuống ở bốn cạnh.

Cách thiết kế này nhằm hạn chế tình trạng hình ảnh bị biến dạng tại mép màn hình. Hiện, Galaxy S27 và Galaxy S28 được nhắc đến như những dòng sản phẩm có khả năng ứng dụng công nghệ mới.

Trong đó, Galaxy S28 được đánh giá có nhiều khả năng hơn, do dòng Galaxy S27 sắp tới khó kịp tích hợp thiết kế này.

Thông tin trên xuất hiện khi Apple được cho là đang chuẩn bị thay đổi đáng kể thiết kế iPhone nhân dịp kỷ niệm 20 năm ra mắt dòng điện thoại này vào năm 2027.

Mẫu máy thường được gọi là iPhone 20 Pro được đồn đoán sẽ sử dụng màn hình cong nhẹ ở cả bốn cạnh, kết hợp thiết kế mặt trước gần như không viền.

Trang MacRumors ngày 17-11 đã chia sẻ video về mẫu kính bảo vệ được cho là dành cho iPhone thế hệ kỷ niệm 20 năm.

Hình ảnh cho thấy kính có các cạnh cong đối xứng, góc bo tròn và thiết kế ôm sát khung máy.

Trước đó, tờ The Korea Herald ngày 29-4 đưa tin Samsung Display được cho là có cơ hội trở thành nhà cung cấp tấm nền OLED cho mẫu iPhone đặc biệt này.

Nếu được triển khai, đây sẽ là sự tiếp nối mối quan hệ cung ứng giữa 2 doanh nghiệp, vốn từng được thể hiện qua màn hình OLED trên iPhone X ra mắt năm 2017.

Màn hình cong không phải công nghệ mới. Samsung từng tiên phong phổ biến thiết kế này trên smartphone Android, nhưng xu hướng dần thoái trào do những bất tiện như dễ chạm nhầm, phản chiếu ánh sáng ở cạnh màn hình và khó lắp miếng dán bảo vệ.