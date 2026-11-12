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Anthropic mở rộng Claude thành bộ công cụ văn phòng AI

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo ZIng News, TechCrunch, Bloomberg)

(GLO)- Anthropic vừa bổ sung loạt tính năng mới cho Claude, gồm tạo bảng tính, hỗ trợ họp trực tuyến và tổ chức ý tưởng, hướng tới đưa trí tuệ nhân tạo (AI) vào nhiều công việc văn phòng.

Ngày 10-11, Anthropic công bố Claude Sheets, Claude Whiteboards và Claude Meetings, đồng thời đưa Claude Data vào hoạt động chính thức.

Theo Bloomberg, các sản phẩm mới đánh dấu bước chuyển của Claude từ công cụ được nhiều lập trình viên sử dụng sang nền tảng phục vụ rộng hơn các hoạt động chuyên môn và văn phòng.

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Ảnh minh họa: Anthropic

Trong đó, Claude Sheets cho phép người dùng tạo bảng tính từ yêu cầu bằng ngôn ngữ thông thường, bổ sung công thức, nhiều trang tính, định dạng và danh sách lựa chọn. AI có thể chỉnh sửa trực tiếp từng ô, ghi lại những thay đổi để người dùng kiểm tra.

Các bảng tính có thể được chia sẻ để cộng tác và xuất sang Excel hoặc CSV. Tuy nhiên, Anthropic cho biết công cụ hiện mới đáp ứng các nhu cầu cơ bản, chưa phù hợp với những mô hình tài chính phức tạp.

Claude Meetings được thiết kế để tham gia các cuộc họp trực tuyến. Công cụ theo dõi nội dung trao đổi, trả lời câu hỏi trong khung chat, đồng thời xây dựng kế hoạch, tiến độ và danh sách công việc ngay khi cuộc họp diễn ra.

Hiện, tính năng này đang thử nghiệm với khách hàng Team và Enterprise trên Google Meet, trước khi mở rộng sang các nền tảng khác.

Trong khi đó, Claude Whiteboards cung cấp bảng làm việc chung, giúp nhóm chuyển những ý tưởng và nội dung thảo luận thành kế hoạch trực quan, có thời hạn, người phụ trách và các nhiệm vụ cụ thể.

Người dùng có thể tiếp tục cộng tác trực tiếp hoặc chuyển kết quả thành tài liệu, bản trình chiếu.

Ngoài ra, Anthropic cũng đổi tên Claude Dashboards thành Claude Data và đưa công cụ này vào hoạt động chính thức.

Sản phẩm kết nối với hệ thống dữ liệu doanh nghiệp, cho phép người dùng đặt câu hỏi, tạo biểu đồ, bảng điều khiển và nội dung thuyết minh dữ liệu.

Ngoài ra, Claude mở rộng khả năng kết nối với những ứng dụng như Adobe, Atlassian và HubSpot, cho phép người dùng mở và tương tác với các công cụ này ngay trong môi trường làm việc của AI.

Theo TechCrunch, bước đi của Anthropic diễn ra trong bối cảnh OpenAI, Microsoft và Google cũng tăng tốc phát triển các công cụ AI phục vụ công việc văn phòng. Microsoft tích hợp Copilot vào Microsoft 365, còn Google đưa Gemini vào Workspace.

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