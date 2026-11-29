(GLO)- Ngày 27-11, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ.

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Trần Dung

Tham gia lớp tập huấn có 100 đại biểu đại diện các sở ngành, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, UBND các xã, phường và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Tại đây, các đại biểu được cập nhật chính sách, pháp luật về sở hữu trí tuệ; trách nhiệm, thẩm quyền và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan chuyên môn với chính quyền địa phương.

Bên cạnh đó, các chuyên gia còn hướng dẫn nghiệp vụ tra cứu, xác lập, quản lý và khai thác quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, chỉ dẫn địa lý; quản lý tài sản trí tuệ gắn với sản phẩm chủ lực, sản phẩm OCOP; hướng dẫn nhận diện dấu hiệu xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, quyền tác giả, quyền liên quan và quyền đối với giống cây trồng...

Đại biểu tham dự lớp tập huấn. Ảnh: Trần Dung

Các đại biểu cũng tập trung trao đổi nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ.