Thủ khoa kỳ thi kế toán thuế Hàn Quốc thú nhận gian lận bằng AI

(GLO)- Thí sinh đạt thành tích cao nhất kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế tại Hàn Quốc thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ, điện thoại thông minh và trí tuệ nhân tạo (AI) để gian lận.

Ngày 15-11, thí sinh họ Han, 34 tuổi, đứng đầu kỳ thi chứng chỉ kế toán thuế lần thứ 63 tại Hàn Quốc, công khai nhận trách nhiệm về hành vi gian lận và cho biết đã nộp bản tự thú cho Cơ quan Cảnh sát Seoul.

Ảnh minh họa: Yonhap

Trong video đăng trên kênh YouTube của luật sư đại diện, Han thừa nhận sử dụng camera siêu nhỏ chụp đề thi, gửi hình ảnh đến công cụ AI để tìm đáp án rồi kiểm tra kết quả bằng điện thoại thông minh.

Người này cũng cho biết đã gian lận ở cả 2 vòng thi kế toán thuế và vòng 1 kỳ thi chứng chỉ kế toán công chứng (CPA).

Han đạt 397,5/400 điểm tại vòng 1 kỳ thi kế toán thuế diễn ra tháng 4, chỉ trả lời sai 1 trong 160 câu hỏi. Thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở 3 môn gồm nhập môn luật thuế, nhập môn kế toán và luật thương mại, môn tài chính công đạt 97,5 điểm.

Đến vòng 2 tổ chức tháng 7, Han tiếp tục đứng đầu với 663/800 điểm. Thành tích này gây chú ý bởi môn nhập môn luật thuế có điểm trung bình của 16.856 thí sinh chỉ đạt 30,18 điểm. Khoảng 74,21% không đạt mức điểm tối thiểu 40.

Những kết quả vượt trội khiến cộng đồng thí sinh đặt nghi vấn về khả năng sử dụng thiết bị tích hợp AI. Trước đó, Han từng bác bỏ cáo buộc gian lận và khẳng định thành tích đạt được nhờ quá trình ôn luyện.

Tuy nhiên, trong video ngày 15-11, người này đã thừa nhận hành vi vi phạm, xin lỗi những người bị ảnh hưởng và cam kết hợp tác với cơ quan điều tra.

Cảnh sát Seoul cho biết sẽ tiến hành điều tra theo quy định. Bộ Kinh tế và Tài chính Hàn Quốc cũng dự kiến đình chỉ hiệu lực chứng nhận của Han.

Sự việc diễn ra ngay trước kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc tại Hàn Quốc ngày 19-11, trong bối cảnh nước này tăng cường các biện pháp ngăn chặn gian lận bằng thiết bị công nghệ cao.